Le robaron la camioneta y entraron a su casa con las llaves que estaban en el vehículo

"Yo vivo en la vecina ciudad de Santo Tomé, así que luego del aviso con mi hija fuimos a buscar la camioneta y ahí nos dimos cuenta que nos la habían robado y con los documentos y la llave de la casa que estaba en el interior, es como llegaron a la vivienda", agregó. "Por lo que sabemos a casa llegó mi vehículo con otra camioneta similar, dos autos blancos y una moto de 110 cm³. Cada uno de los vehículo se distribuyó de manera estratégica alrededor de la cuadra mientras que un grupo comenzó a tantear cómo poder abrir el portón. Usaron finalmente la llave, y fueron directo a la planta alta donde están las habitaciones. Mi hija se dio cuenta de los movimientos extraños, se encerró en su habitación y nos dio el alerta a nosotros y después llamó a la policía".

Los delincuentes no se llevaron nada, sino que se fueron tal cual entraron. "No sabemos si quien ingresó escuchó a mi hija hablando o se dio cuenta que la casa no estaba vacía y se fue sin llevarse nada. Sí se llevaron la camioneta que no tenía ni vidrios rotos ni estaba violentada según los video que pudimos ver", destacó Emanuel.

Por último manifestó: "Al día de hoy la policía no me informó ninguna novedad. Por nuestra cuenta pedimos cámaras y video y ahí pudimos saber algo, pero otra cosa no". En cuanto al vehículo se trata de una Toyota Hilux color gris oscuro o grafito, vidrios polarizados y con lona en la chata (tal cual se ve en la foto) patente AF 681XV, por cualquier información que se pueda tener.