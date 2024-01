Ley Ómnibus: escándalo por el dictamen y una reunión secreta para modificarlo

"Ninguno de los 55 diputados que firmaron el dictamen del oficialismo conocía lo que estaba firmando. Es un tema grave institucional y políticamente", señaló. Y dijo que el texto "apareció firmado por las autoridades de las comisiones" unas 14 horas después de haber sido aprobado.

"Este tiempo que abrió el oficialismo sin sesionar es para organizar el desorden que provocó en la negociación política que se dio para conseguir la firma del dictamen. Necesitan ordenar el texto y restablecer una mesa de diálogo porque no cumplieron con su palabra", agregó sobre la tensión que en estas horas mantiene el gobierno nacional con diputados del PRO, del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal.

Entre esas tensiones hay que contar la reacción del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, contra lo que consideró un "apriete" del ministro de Economía, Luis Caputo, quien advirtió que si no se aprueba la suba de retenciones que el mandatario provincial resiste se recortarán partidas para los distritos del interior.

"La verdad es que me angustia su amenaza, pero yo nunca me voy a poner del lado del gobierno central porque pretendan subordinarnos con la billetera. Vamos a defender la producción de la provincia de Santa Fe y si Caputo piensa de esa manera, nosotros vamos a trabajar para hacerle entender que es un error aumentar las retenciones al campo y a la industria", sostuvo Pullaro.

Según Germán Martínez, "el corazón del proyecto" de ley ómnibus son las facultades delegadas al Ejecutivo, que enfrentarán un "fuertísimo debate" en ambas cámaras de Congreso. "Hay pocas posibilidades de que los cinco o seis artículos más importantes que figuran en el proyecto salgan como quieren los legisladores de LLA. La iniciativa dice que se declara la emergencia previsional en Argentina. Si sacas los artículos de la fórmula de movilidad jubilatoria y las facultades delegadas, el Ejecutivo va a poder hacer lo que quiera sin necesidad de pasar por el Congreso", advirtió.

Biocombustibles

La denuncia de Martínez adquirió mayor volumen cuando el diputado cordobés de Hacemos Coalición Federal Carlos Gutiérrez advirtió por redes sociales que se realizaron modificaciones en el capítulo referido a los biocombustibles una vez firmado el dictamen.

"Cuando creíamos que en el capítulo biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado", publicó Gutiérrez en su cuenta de X (ex Twitter), donde señaló que se trata de un hecho "muy grave" que "deja claro que al gobierno nacional lo único que le importa es la recaudación, careciendo de un plan de desarrollo productivo".

Otro diputado de la misma provincia y del mismo bloque, Oscar Agost Carreño, reveló haber sido invitado por el secretario parlamentario de la Cámara Baja a una reunión en la que se estaban evaluando cambios a la ley ómnibus con la presencia de Federico Sturzenegger, el ideólogo de la ley ómnibus.

En una entrevista radial, Agost Carreño fue consultado por una reunión informal en Recoleta para seguir negociando los puntos de la ley ómnibus que siguen trabando una eventual media sanción. "Sí, hubo una reunión así. Yo fui a una de las reuniones y cuando vi quiénes estaban ahí y qué punteos estaban haciendo la verdad que me retiré", respondió el diputado.

"Esto tiene que ver con que nosotros nos reunimos con las autoridades de la Cámara para ver cómo se sigue (con el debate parlamentario), no hacemos punteos ni tocamos dictamen ni nos interesa seguir mejorando el proyecto de ley que se está trabajando. Para nosotros ya está cerrada esa instancia y no vamos a entrar a ninguna reunión que no sea con las autoridades de la Cámara, porque la citación a esa reunión la tuvimos a través del secretario parlamentario de la Cámara. Después, cuando vimos las personas que estaban invitadas ahí, yo particularmente llegué, vi quiénes estaban y me fui", explicó el diputado.

El legislador responsabilizó al gobierno por esta dinámica confusa, que llevará a que se ingrese al recinto con el dictamen firmado el martes y todas las disidencias, lo que dificultará la sanción de la ley.