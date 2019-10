Lifschitz: "Ambas cámaras legislativas pidieron que envíe el presupuesto"

El gobernador Miguel Lifschitz anunció que convocará a una nueva reunión de transición para los próximos días con los equipos del mandatario electo Omar Perotti. En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo santafesino dijo que "en las próximas semanas" será enviado el Presupuesto 2020 a la Legislatura santafesina y que la administración socialista aspira a consensuar ese texto parlamentario con las autoridades del justicialismo que asumirán el próximo 10 de diciembre.

“No he tenido ningún contrapunto con el gobernador electo, con quien nos hemos reunido dos veces en forma personal en Santa Fe y en Rosario, y además mantenemos contactos telefónicos”, sostuvo Lifschitz bajándole el tono a los ruidos generados en el marco de la transición santafesina cuando la semana pasada la Casa Gris resolvió enviar la ‘ley de leyes’ “a pedido de las Cámaras legislativas”.

Desde el justicialismo el propio Perotti había acusado a su antecesor de haber “dinamitado” el proceso de transición que ahora aspira a retomar la Casa Gris de cara al próximo recambio institucional en la provincia.

Lifschitz, además de bajarle el tono a la confrontación, aseguró que tanto Diputados como Senadores no accedieron al pedido formulado en sendas notas enviadas por el Ejecutivo solicitando que se postergaran los plazos constitucionales para la remisión del Presupuesto, como se lo había solicitado Perotti para que sea confeccionado por la administración entrante.

“Nuestra intención fue acceder al pedido del gobernador electo pero ambas cámaras nos pidieron que enviemos el Presupuesto, incluidos algunos legisladores que integran la comisión de transición”, señaló el gobernador.

Sobre la inminente convocatoria a una nueva reunión de transición, adelantó que la idea del gobierno provincial es comenzar a abordar los temas de áreas puntuales como Salud, Educación, Seguridad y Desarrollo Social.

Los principales conceptos de Miguel Lifschitz:

- Sorpresas. "Venimos de una elección nacional trascendental para el futuro de los próximos cuatro años se definió al presidente, con algunas sorpresas en los resultados pero confirmando la tendencia de las primarias y a Alberto Fernández como ganador".

- Transición. "En este mes de noviembre es indispensable avanzar con el proceso de transición por eso hemos hecho un balance con el ministro de Gobierno, de Economía y con el vicegobernador de lo avanzado y de lo que falta hacia adelante. Estamos a disposición para avanzar en cada una de las áreas, y transitar una transición ordenada y sin conflictos".

- Pedidos de Perotti. "De las reuniones de la comisión de transición y también de las reuniones personales que tuvimos en dos oportunidades, hemos tratado de ir accediendo a todos los pedidos formulados. En primer lugar que no se otorguen ni se llamen a nuevas licitaciones, que no avancemos en los pases a planta, en tercer lugar un conjunto de información y finalmente el tema del presupuesto que me solicitaron que no envíe el presupuesto antes del 10 de diciembre como indica la Constitución".

- Presupuesto. "Nos pareció razonable la solicitud de Perotti pero ambas cámaras se manifestaron en contra y me pidieron que envíe el presupuesto en el término de mi mandato. Lo cual me pone en una situación difícil porque quiero cumplir con el pedido del gobernador electo pero también con la solicitud muy mayoritaria de la Legislatura. Con lo cual decidimos retomar la tarea técnica de elaboración del presupuesto y ofrecer a la comisión de transición y al gobernador electo para acordar criterios para que refleje la voluntad del nuevo gobierno".

- Pase a planta. "Hay unos 1500 agentes contratados la mayoría con muchos años de antigüedad, en áreas de servicio como salud, se está conversando criterios y pautas con los dos gremios. Por los tiempos esto ya no se podrá gestar en los términos de nuestra gestión, cuanto mucho se podrá avanzar en la firma de un acta acuerdo con los gremios".

- Banco. "Lo hemos hablado en todas las reuniones, hemos informado los avances del proceso adjudicatorio, además de acercar la información, les pedimos que nos hagan observaciones sobre el tema o seguiremos avanzando sobre el tema".

- Reforma de la Constitución. "Nosotros no lo hemos incorporado, ni nadie nos ha pedido incorporarlo en el temario de la transición".

- Interna del PJ. "Hay una realidad política que nadie puede dejar de advertir, evidentemente hay sector del peronismo que tiene una fuerte representatividad legislativa que tiene algunas posiciones distintas a las del gobernador electo, yo eso no puedo resolverlo".