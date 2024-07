Litoral Gas: solicitan a grandes empresas reducir el consumo hasta que pase el pico de demanda

“Según nuestros registros, estos primeros 10 días de julio son los más fríos desde que tenemos conocimiento, desde que existe Litoral Gas, es decir, desde más de 30 años. Por lo tanto, esto impacta claramente en el consumo", destacó. "Siempre decimos que respecto de un día promedio en enero, en el invierno el consumo que tiene nuestra red suele ser entre 6 y 8 veces más comparado con un día de enero. Y en esto días vemos que es casi diez veces más de lo que consume toda la red en enero”, resaltó.

gas hornalla monoxido de carbono.jpg

En declaraciones a LT8, el vocero de la empresa concesionaria del servicio en la región aprovechó la oportunidad para renovar la recomendación “de tener presentes las medidas de cuidado del gas para asegurar que el suministro esté funcionando sin problemas”.

Un invierno de los más crudos

Romagnoli aclaró que de acuerdo a las estadísticas de la empresa “hubo inviernos con consumos muy altos hace diez años, pero en 2024 se observa que por las temperaturas medias este invierno ha sido de los más crudos. Son parámetros que tenemos relacionados teniendo en cuenta este nivel de demanda”.

El representante de Litoral Gas fue consultado sobre si frente a la alta demanda por las bajas temperaturas la prestación del servicio corría algún riesgo o si se podrían realizar cortes para las grandes industrias, las pequeñas y medianas empresas o para los domicilios particulares.

Consumo y pedido a industrias

Al respecto sostuvo: “El consumo residencial junto con el comercial y de las pequeñas y medianas empresas está incluido en lo que llamamos demanda prioritaria, es decir, que no puede ser interrumpido por ningún motivo. Se monitorea constantemente y no hay ningún riesgo de cortes. El servicio de gas no sufre cortes a menos que sea por una cuestión de seguridad o por falta de pago, no hay corte de suministro por otro motivo”.

“En el caso de las grandes industrias y empresas de GNC, cada industria compra su propio gas a los productores y cada contrato tiene sus condiciones. Cuando hay altísima demanda puede pasar que las distribuidoras soliciten que se baje por un tiempo el consumo, justamente para asegurar que la demanda prioritaria no tenga problemas”, subrayó.

Y en este caso, el funcionario de Litoral Gas admitió que “en estos días la empresa está solicitando a grandes industrias una reducción en el consumo hasta que pase este pico de demanda residencial que está por encima de la media del año. Ese pedido de reducción se realiza conforme funciona el sistema. Hoy se pide una reducción del 70 por ciento, pero depende del día, ya que está previsto como una ventana que los grandes usuarios tienen”.