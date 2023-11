Llegó la invasión de mosquitos a Santa Fe: por qué no hay que fumigar 

dengue mosquito chikungunya casos .jpg

Respecto a cómo se van a comportar estos insectos durante el verano, señaló: "Es de esperar que si se dan las lluvias tal como se está previendo, sea algo frecuente. Vamos a seguir teniendo mosquitos de manera reiterada pero no es la cantidad que estamos teniendo al día de hoy. Actualmente se está dando esta situación porque tuvimos sequía, las hembras siguieron colocando huevos y con las lluvias se dieron las condiciones favorables para que se reanude el ciclo".

"Por otro lado, los enemigos naturales que son la libélulas, también necesitan agua para poder cumplir su ciclo. La diferencia está en que el de estas últimas son un poco más largos, les lleva un poco más tener la cantidad suficiente para comenzar a hacer el control natural y así poder bajar un poco la densidad poblacional que tenemos hoy en día", añadió.

Haydeé Peña también recalcó por qué no es recomendable fumigar: "Los organismos internacionales están recomendando no fumigar, a no ser que haya algún brote, como podría ser uno de dengue, en ese caso sí es conveniente. En instancias como las que nos encontramos hoy la recomendación es tomar medidas preventivas, porque con la fumigación se elimina el adulto, pero también los enemigos naturales, no es selectiva, mata a todos".

Repelentes de insectos

Y agregó: "Cuando tengamos la necesidad imperiosa de hacer un control de adultos porque estamos ante un brote, podremos haber generado alguna especie de resistencia por el uso intensivo de insecticidas y estaríamos teniendo un problema cuando realmente estemos en un brote".

Frente a esta gran cantidad de mosquitos, la docente recomendó que la gente tome medidas de protección personal como uso de espirales, repelentes, ropa que cubra el cuerpo, telas mosquiteras en puertas y ventanas. "Hay que aguardar, esto tiende a restablecerse de manera natural", manifestó.

