"Rápida y furiosa": lo paseó por la ciudad, se negó a pagar el taxi y cayó en una persecución con la Policía

"Dejé a un pasajero en Presidente Perón y Domingo Silva (barrio Barranquitas), justo se bajó el muchacho y ella se acercó al auto para preguntarme si la podía llevar. La miré de arriba a abajo, no me pareció sospechosa, me dio la dirección donde quería ir y vi que no era peligro donde íbamos. La llevé y cuando llegamos me dice «disculpa, me equivoqué, acá no era», llamó a una persona que no le contestó y me dijo «tenemos que ir a otro lugar», le pregunto la dirección y me tira para el centro, por Urquiza", comenzó contando el hombre.