Abraham llamó a la unidad en Colón: "El socio de Colón decidió y hay que acompañar"

Gustavo Abraham dejó su lectura tras el triunfo de José Alonso en las elecciones de Colón y lamentó no alcanzar las expectativas con su lista

Tras las elecciones que consagraron a José Alonso como nuevo presidente de Colón , Gustavo Abraham habló en LT10 y dejó un mensaje de respeto institucional y compromiso con el futuro del club, pese a no haber alcanzado las expectativas con su lista.

Abraham aceptó con claridad el veredicto de las urnas. “El colonista decidió por ellos y habrá que trabajar en un Colón mejor para llevar a Colón a Primera. Nosotros acompañaremos. Hay que respetar la voluntad popular”, aseguró.

El dirigente admitió que su identificación con gestiones anteriores pudo haber tenido impacto electoral, aunque valoró mantener siempre una postura transparente. “Venir del Vignattismo quizás no juega en contra, pero hay que bancar. Siempre mostramos las cartas desde hace tiempo, así que ahora hay que acompañar”, expresó.

El objetivo, más allá de los nombres para Colón

Abraham señaló que el club debe reenfocarse rápidamente en el plano deportivo y en la meta principal para el 2025. “Solo queda barajar y dar de nuevo. Colón, más allá del dirigente, tiene como objetivo el ascenso. Ahora tendrá la responsabilidad de llevarlo adelante. Colón tiene que volver al sitio que corresponde”, sentenció.