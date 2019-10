Los candidatos le pusieron pimienta al primer debate presidencial

Los candidatos fueron ingresando de a uno, en fila, y se fueron ubicando en sus respectivos atriles. Cada uno de ellos tuvieron 45 segundos para presentarse. El primero fue Mauricio Macri, le siguió Alberto Fernández, Nicolas Del Caño, Juan José Gómez Centurión, José Luís Espert y finalizó Roberto Lavagna.

PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS

Los periodistas moderadores Rodolfo Barili y María Laura Santillán dieron inicio al debate con el primer eje temático: “Relaciones internacionales”. Finalizado los dos minutos de exposición, cada candidato tuvo 30 segundos para ampliar su discurso. Estuvo marcado por la vinculación comercial de Argentina con el mundo, los acuerdos con el FMI y la situación de Venezuela.

También pudieron realizar interpelaciones, herramienta que nadie utilizó en ese momento a excepción de Gómez Centurión quien se le terminó el tiempo cuando intentaba hacerle una pregunta al candidato Alberto Fernández.

RELACIONES INTERNACIONALES

Economía y finanzas fue el segundo eje temático. Fue el tópico en el que Mauricio Macri recibió las mayores críticas. El actual presidente se defendió diciendo: “Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior y el peso restante ha sido para pagar déficit fiscal que hemos reducido pero no totalmente”.

Fernández respondió: “De los 39 mil millones de dólares que nos dio el fondo se fugaron 30 mil. Se los llevaron sus amigos presidente”.

Al respecto, Lavagna acotó: Los últimos años mostraron que el ajuste solo genera más ajuste, perpetuando la recesión. La experiencia indica que, por el contrario, debemos apostar a la producción, fomentando el consumo e incentivando la inversión”

ECONOMÍA Y FINANZAS

Minutos antes de las 22, llegó el momento de una pausa televisiva que les permitió a los candidatos un descanso de aproximadamente diez minutos.

La segunda parte del debate estuvo bajo la conducción de la periodista santafesina Gisela Vallone y de Guillermo Andino. El tercer eje temático fue “derechos humanos, diversidad y género” y estuvo marcado por la discusión del aborto seguro, legal y gratuito.

“De todas las demandas que han aparecido en los últimos tiempos, sin dudas el colectivo feminista es el que más debe llamar nuestra atención. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, de la Igualdad y la Diversidad para que entremos en el siglo XXI”, dijo Alberto Fernández.

Le respondió Spert a Fernández y le preguntó: “¿Un ministerio más? El contribuyente no es un extraterrestre. Es gente de trabajo, de esfuerzo. ¿Mas estado? ¿Mas burocracia? Inentendible.

“Siempre he cuidado la libertad y la seguiré cuidando porque creo en la libertad. No concibo una sociedad sin pluralidad de ideas ni de formas de vida, aunque sean distintas a las que uno cree. Siempre he gobernado para todos y siempre defenderé los derechos de todos”, destacó Macri.

“El principal derecho humano violado durante el último tiempo ha sido el hambre de los ciudadanos argentinos. Y es algo urgente que debemos solucionarlo”, sostuvo Lavagna.

DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDAD Y GÉNERO

En el tercer y último bloque, los candidatos tuvieron un último minuto de cierre. El primero en hablar fue Roberto Lavagna: “Los argentinos estaos mal y podríamos estar mucho mejor. Hay jóvenes que se van, familias enteras. Toda la clase política tenemos la obligación de demostrar que hay un futuro mejor. Eso no se hace con discursos vacíos de contenidos. Ha llegado la hora de dejar de burlarse de los argentinos y de asumir los fracasos”.

Le siguió Mauricio Macri: “Hemos visto que volvió el dedito acusador, atril, la canchereada. El Kirchnerismo no cambió, por más que se oculte, trate de mostrarnos algo distinto, es lo mismo. Todo esto depende de nosotros. Sabemos que tenemos problemas pero traer los problemas del pasado no nos va a ayudar”

Inmediatamente fue el turno de Fernández: “Así estamos. Otra vez nos endeudaron, otra vez cerraron empresas, otra vez dejaron a la gente sin trabajo, empujaron a la clase media al pobreza. Es lo que hacen cada vez que llegan al poder y después nos quieren hacer creer que los argentinos cada 10 años chocamos contra la misma piedra. La piedra son ellos”

Nicolás Del Caño optó por dirigirse a la juventud: “A esos millones que tienen empleos precarios, que no tienen derecho a casi nada. Hicimos esta campaña a pulmón, con el esfuerzo de miles y miles que queremos un futuro que merezca ser vivido”

Gómez Centuriron cerró advirtiendo que “el fracaso sistemático de la argentina no es económico, no es financiero, ni productivo. Es de naturaleza política […] En la recuperación de este marco de valores, el primero valor a recuperar es el de la vida del niño por nacer”

En tanto, José Luis Espert, definió: “La gente votó dentro de la grieta el 11 de agosto. Una falsa grieta. Hay una enorme similitud entre gobierno de Cambiemos y el kirchnerismo. La cantidad de medidas económicas que han tomado son muy similares”.

