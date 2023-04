robos mariano comas inseguridad.jpg

Sostuvo que entre los hechos de inseguridad más frecuentes está el robo de cañerías y griferías. Al respecto, detalló: "En Mariano Comas y Pje. Rodríguez, una clínica sufrió tres robos en una semana. Una vez subieron y le sustrajeron parte de la grifería, después parte de la cañería de plomo de los tanques de agua y en la tercera oportunidad se llevaron 10 metros de caños de cobre con sus respectivos cables, cortaron todo".

El presidente de la vecinal también dio cuenta de la nueva modalidad de entradera: los delincuentes ahora se hacen pasar por personal de Cliba. "Por suerte no pasó porque los vecinos están atentos y nos comunicamos entre todos para que esto no suceda, advertimos muchas veces que eran 22.30, 23 y seguían tocando puertas. Aún así, la gente llama al 911 pero como no están haciendo nada no pueden llevarlos", sostuvo.

Desde la vecinal están constantemente buscando soluciones ante las autoridades: "Realmente las estrategias se terminan porque las puertas se nos cierran. El Ministerio de Seguridad no nos da bolilla; con la comisaría tenemos un diálogo, pero muchas veces si no arriban no hay una decisión de actuar, la mayoría del tiempo están atados de pies y manos. Seguramente el fin de semana del 15 de abril vamos a convocar una reunión de seguridad, llamar nuevamente a autoridades municipales y del ministerio".

Entre las posibles respuestas a este problema, reclaman mayor patrullaje por las noches, cabinas de prevención y alarmas comunitarias.

