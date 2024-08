Los fanáticos del BMX freestyle reclaman un circuito apto para la práctica en Santa Fe

Tras el triunfo argentino en las rampas parisinas, las redes sociales explotaron con nuevos interesados en esta modalidad de ciclismo. Pero, ¿qué pasa con el BMX freestyle en Santa Fe? ¿Se practica?

Germán Suffriti, amigo del medallista olímpico y referente santafesino de esta disciplina, reclamó: "En la ciudad los deportes extremos como el BMX y el skate no tienen apoyo en lo más mínimo, no tenemos lugar, los chicos que quieren no pueden y tampoco tienen referentes”.

La situación del BMX en Santa Fe

El rider contó que hasta hace 14 años funcionaba una pista con rampas adecuadas para la práctica de esta disciplina en el club Cristal Palace, ubicado en Av. López y Planes 4700. Pero que, actualmente, quienes realizan BMX deben “viajar constantemente a otras localidades, como es el caso de Córdoba, que es la mejor provincia para practicar el deporte”.

Al respecto, Suffriti mencionó el Skatepark Candioti, y dijo que es “una plaza con rampas recreativas pero no sirve, es más peligroso ese lugar que uno con rampas con niveles y medidas correspondientes”.

skate-parkjpg.jpg Skatepark Candioti Sur

“Con un referente como Maligno, hay muchas personas a las que le despierta la curiosidad de probar, el tema es que no hay y los chicos se terminan bajoneando, porque es triste ir a un parque en el que no se puede entrenar”, reflexionó en diálogo con LT10.

“Hemos inaugurado pistas en Zenón Pereyra y otros municipios más chicos, en donde le dan mucha más importancia que en las ciudades grandes”, contó y luego agregó: “Espero que el municipio nos escuche y tengamos una pista olímpica”.

Qué necesita un buen circuito

Según lo indica la Federación Argentina de BMX en su página oficial, los comienzos de casi todos los circuitos aptos para este tipo de ciclismo surgen "por la asociación de amigos a los que le apasionaba andar en sus bicis", por lo que, comparte algunas generalidades sobre la planificación de rampas, entre las cuales se encuentran:

La pista debe tener un trazado compacto en forma de anillo semicerrado que configure un circuito cuya longitud mínima debe ser de 340 m y máxima de 400 m con una tolerancia de +/- 1 %, medida sobre su eje. El piso debe ser de una estructura compacta en concordancia con los materiales regionales, trabajados de tal manera que no se produzcan caídas por falta de compactación o partículas sueltas. La construcción debe tener previsto un rápido escurrimiento de aguas en caso de lluvias. En ningún lugar el ancho de la pista debe ser inferior a cinco (5) metros. Deben estar marcadas claramente las cuerdas interna y externa. En ningún lugar la pista debe tener estrangulamientos superiores al 10%. En los obstáculos es prioritario un sobre ancho de 0,50 m a cada lado de la pista permitiendo un buen resultado en la compactación y en la seguridad . La primera recta no debe tener menos ocho (8) m de ancho en toda su extensión. La construcción de obstáculos no debe impedir la competencia de pilotos de corta edad. Se debe prever que no queden obstáculos peligrosos a ambos lados del perímetro de la pista en una franja de dos (2) metros. nuevofreestyleGOB3.jpg Circuito de BMX Freestyle en el Parque del Kempes, Córdoba.

