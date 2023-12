Los robos nuestros de cada día: un drugstore y una dietética, los blancos de los delincuentes en la madrugada

Uno de ellos es un bar-drugstore ubicado en Bulevar Pellegrini y 4 de Enero que durante la madrugada sufrió el robo del dinero que dejan en la caja para empezar la jornada, en este caso $5.000 y varios paquetes de cigarrillos . Si bien el lugar cuenta con cámaras de seguridad, no es suficiente. Rodrigo es el dueño y dialogó con el Móvil de UNO 106.3 y relató: "Es algo reiterativo porque ya es la sexta vez que nos sucede lo mismo en el año. Llegan, rompen el vidrio e ingresan. Están no más de 20 segundos en el interior del comercio y se van. La alarma se activa, llamamos a la policía pero el delincuente en ese momento ya se escapó".

En cuanto a cómo es la seguridad en la zona afirmó: "Las madrugadas son un desfile de gente sospechosa, por decirlo de alguna manera. Se puede ver a diario cómo es la situación con los comerciantes contando la cantidad de locales vandalizados o robados. Esta vez me tocó a mí, pero hablando con colegas del sector todos dicen los mismos, que están cansados y no saben más que hacer. Pero lo que pasó no es más que un reflejo de lo que ocurre en la ciudad el día de hoy. Durante los días de semana, a la madrugada con la nueva nocturnidad todos cierran más temprano y quedan a la «buena de Dios». No sirven las alarmas, las cámaras. Pueden pasar patrulleros o móviles de la GSI, pero son robos de segundos donde los mismos delincuente saben cuándo y dónde huir".

En cuanto a lo sucedido en el lugar dijo que ahora toca la parte más pesada: "Tenemos que arreglar el vidrio, que es lo más caro para poder seguir trabajando". En cuanto a lo que se llevaron fueron $5.000 de la caja que queda como cambio para comenzar a trabajar y paquetes de cigarrillos que es lo que les quedaba más a mano".

robo drugstore 1.jpg Robo al bar drugstore de Bulevar y 4 de Enero UNO Santa Fe

Solo bolsas con cereales

El otro hecho, y que también presumen ocurrió en la madrugada, fue la rotura de la vidriera y la sustracción de algunas bolsas con cereales en una dietética ubicada en 4 de Enero y Mendoza. Allí llegó el Móvil de UNO y dialogó con una de las empleadas que manifestó: "Estamos sorprendidos por lo que pasó", ya que según pudieron ver tras romper el vidrio con una piedra se llevaron unas bolsitas con cereales que estaban allí y que no tienen un valor superior a los $1.000.

robo dietética 2.jpg Robo en una dietética de 4 de Enero y Mendoza UNO Santa Fe

"Se llevaron un par de bolsitas de cereales que están a la vista en la vidriera y nada más. Va a ser mucho más caro el arreglo comparado con lo que se llevaron. Al ser consultada sobre episodios de robo en la zona destacó: "Nosotros siempre estamos tomando los recaudos necesarios para que no pase nada en el comercio, ya que de noche es una zona bastante oscura y que han pasado hechos similares, pero jamás pensamos que podían romper el vidrio para llevarse bolsitas de cereales".

• LEER MÁS: Cinco alumnos fueron asaltados a la salida de la Escuela Lourdes: "Te deja intranquilo"