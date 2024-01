Los transportistas de personas con discapacidad están de paro y aseguran que "es el peor momento histórico"

"Hasta el mes de noviembre teníamos un kilómetro a $250, pero un combustible a $320, reclamábamos actualización, pero ahora estamos 1 a 4. Es el peor momento histórico del transporte de personas con discapacidad. Reclamamos junto a todos los servicios de rehabilitación, la persona con discapacidad necesita transporte especializado. Es escandaloso lo que está pasando", agregó en declaraciones al programa "De10" que se emite por "LT10".

Perini reportó que se encuentran "aguardando las novedades de los funcionarios de la Agencia de Discapacidad, que recién fueron designados la semana pasada", y que esto demuestra que "el estado no toma esto como una urgencia".

"Las personas con discapacidad no se toman vacaciones. Hay servicios que no se pueden brindar, y hay personas encerradas en sus casas rehenes de esta situación por funcionarios que no han tomado el tema. Hay gente que no se puede hacer un servicio de diálisis, es muy grave la situación", detalló por LT10.

"En Santa Fe ciudad hay más de 50 transportistas en todo el departamento La Capital, solamente en nuestra organización. Como prestadores es imposible financiar una actividad de nuestro bolsillo, se han cortado todas las líneas de financiamiento", recalcó Perini.

Desde la Asociación también señalaron que "el combustible es una variable, pero también se suman los costos salariales".

"Nuestros empleados piden aumento y nosotros no estamos en condiciones, el estado nos congeló el valor hace ya 60 días, de hecho vamos a tener que despedir gente. Tratamos de tener un manto de espera por 15 días, pedimos que adelanten vacaciones, si el 16 de enero no tenemos novedades vamos a armar una asamblea provincial y definir medidas de lucha. En nuestra asociación son más de 250 familias que viven del transporte de discapacidad", concluyó.