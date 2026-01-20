Los vecinos salieron en defensa de Cocó, el gallo que fue tiroteado, y advirtieron que pudo haber tenido consecuencias graves

El ave llegó al barrio hace cinco meses y fue adoptada por los frentistas, que lo alimentan y lo consideran parte del lugar. Un vecino le disparó con un rifle de aire comprimido. “Fue una situación inconsciente y peligrosa; por suerte no había chicos ni personas caminando”, advirtieron.

Cocó, el gallo que desde hace cinco meses se convirtió en una presencia habitual en una esquina de barrio Ciudadela, quedó en el centro de la escena luego de que un vecino le disparara con un arma de aire comprimido, en un episodio que, según advirtieron los frentistas, pudo haber tenido consecuencias graves e incluso fatales .

El animal apareció en la zona junto a una gallina, que no corrió con la misma suerte. “Hace cinco meses fue la historia de la aparición. Se supone que se escaparon de alguna jaula, porque a veces pasan camiones con aves por acá. Calculamos que los tiraron, pero la cuestión es que él se aquerenció en esta esquina y se quedó acá. La compañera le duró muy poco, la hicieron desaparecer”, relató uno de los vecinos.

Con el paso del tiempo, Cocó fue adoptado por quienes viven en el lugar. “Hay un árbol frondoso, se aquerenció ahí y los vecinos lo quisimos. Le damos de comer. Yo le puse Cocó”, contó el mismo frentista, que lo definió como “un tanto arisco”, aunque inofensivo.

El conflicto escaló el sábado por la tarde. “El sábado, a las tres y media de la tarde, le dispararon con un rifle de aire comprimido. Hay imágenes, gracias a un vecino que tiene cámaras. Eso nos dio veracidad y certeza de lo que pasó, porque una cosa es decirlo y otra es ver la imagen”, explicó una vecina.

Según su testimonio, el momento fue impactante. “Ver la imagen es fuerte por los impactos, el sonido y sentir al animal que se queja por lo que le está pasando. Por suerte tuvo mala puntería. El gallito es joven, ágil”, dijo, y agregó que cuando salió a la calle para ver qué había ocurrido, el hombre que efectuó el disparo ya se había retirado a su casa. “No crucé palabras para nada, obviamente”.

Los vecinos señalaron que ya existían denuncias previas para que el gallo fuera retirado del barrio. Incluso, en una oportunidad, la policía intentó llevárselo. “Una vez vino la policía con una jaula grande. Estuvieron ahí, pero el gallito se subió, resistió. Resistió Cocó y no lo pudieron llevar”, recordaron en declaraciones a Telefe Santa Fe.

Pese a las quejas, varios frentistas remarcaron que el animal no genera molestias. “A mí no me molesta. Vivo a media cuadra y lo escucho como si fuera lejos. No molesta”, afirmó una vecina. En la misma línea, otro vecino sostuvo: “Venimos a plantear la protección del pobre gallo, que no hace daño a nadie. Come maíz, toma mucha agua, come bichitos. No molesta para nada”.

Más allá del costado pintoresco que tomó la historia, los vecinos pusieron el acento en la gravedad del hecho. “Entendemos las posturas, puede ser que a alguien le moleste, pero fue una situación peligrosa e inconsciente. Por suerte no había ningún chico en la vereda ni ninguna persona caminando”, advirtieron.

“Ese disparo pudo haber causado otras lesiones y hoy estaríamos hablando de otra cosa”, señalaron, y remarcaron que el barrio quedó convulsionado por lo ocurrido. “Por suerte no pasó a mayores, por eso se tomó con cierta liviandad, pero pudo haber terminado muy mal”.

Finalmente, una vecina llamó a bajar los ánimos. “Yo lo que quiero es que quedemos todos en paz. Nunca tuvimos problemas con los vecinos. Que calmemos todas las aguas y que no le hagan daño. Es un animal indefenso, que canta un ratito, no todo el día”.