Luego de la intimación al gobierno por parte de los gremios, este viernes se reúne la paritaria docente

paritaria docente primera reunión enero 2024.jpg Captura de la primera reunión paritaria entre los gremios docentes y el gobierno provincial durante enero de 2024. UNO Santa Fe

Esta es la tercera reunión paritaria entre las partes y se da luego de que los gremios presentaron un recurso en el Ministerio de Trabajo con un pedido para exigir que el gobierno de Santa Fe pague la totalidad de la recomposición salarial pactada en la paritaria 2023 y no solo lo anunciado. Aclararon que de no cumplirse, no iniciarán las clases el 26 de febrero como estaba previsto.