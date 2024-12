Lunes con buen tiempo en la ciudad de Santa Fe para dar comienzo a la semana

El comienzo de semana en la ciudad de Santa Fe fue con un lunes soleado y fresco y con 17º de temperatura a las 7.30 de la mañana y se espera que la máxima alcance los 28°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa la influencia de un sistema de alta presión sobre el Río de la Plata, que mantiene las condiciones buenas y estables, con aportes de nubosidad variable, por lo menos hasta mediados de la semana. No obstante, se prevé leve inestabilidad hacia el final de la semana, por aportes de aire más cálido desde el este/noreste, que generarán cambios en las configuración de las masas y ascenso de las temperaturas. Son muy bajas las posibilidades de eventos de precipitaciones. Respecto a las temperaturas, se prevé mínimas bajas para la época que se transita, pero a partir de la jornada de mañana, ya comenzarían a ascender, principalmente las máximas.