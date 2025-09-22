Uno Santa Fe | Santa Fe | lunes

Lunes primaveral en la ciudad de Santa Fe: mañana fresquita y tardes agradables

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

22 de septiembre 2025 · 07:50hs
Lunes primaveral en la ciudad de Santa Fe: mañana fresquita y tardes agradables

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 10.8º, y se espera que la máxima alcance los 20º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa el lento ingreso de un sistema frío y estable a la región, lo que permite que las condiciones mejoren gradualmente durante la semana, manteniendo jornadas mayormente despejadas o a lo sumo con alguna nubosidad por momentos. Con descenso de las temperaturas mínimas tanto la jornada de hoy como la de mañana, mientras que las máximas se deberían mantener en el entorno de los 20° a 22° y con algunas posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo entre mañana y el miércoles.

Martes con cielo despejado, o con leve nubosidad. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 10º y suave ascenso de las máximas, 22º. Vientos leves de direcciones variables, cambiando de leves a moderados predominando del sector este.

En tanto el miércoles se espera cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso-. mínima 11º y máxima 23º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste.

Por último, jueves con cielo despejado, o con leve nubosidad. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio: mínima 10º y máxima 22º . Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al noreste e incrementando su intensidad por momentos.

• LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

lunes ciudad Santa Fe
