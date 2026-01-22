Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Luz más cara en Santa Fe: bajan los subsidios y fijan nuevos topes de consumo

La Secretaría de Energía redefinió los límites de consumo eléctrico subsidiado según zonas climáticas. La Defensoría del Pueblo explicó cómo impacta la medida en Santa Fe y advirtió por posibles aumentos en la factura de luz.

22 de enero 2026 · 09:08hs
Nuevos topes de consumo eléctrico

La Secretaría de Energía de la Nación estableció un nuevo esquema de subsidios al consumo eléctrico, con topes diferenciados según zonas climáticas y épocas del año. La Defensoría del Pueblo de Santa Fe informó cómo se aplicará esta medida en la provincia y brindó recomendaciones clave para evitar aumentos significativos en las facturas de luz.

Cómo se divide Santa Fe según las zonas climáticas

Para los meses de diciembre, enero y febrero, considerados de altas temperaturas, la provincia de Santa Fe fue segmentada en tres zonas climáticas, cada una con un límite mensual de consumo subsidiado:

  • Zona muy cálida: incluye los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado. El tope de consumo eléctrico subsidiado será de 550 kWh mensuales.
  • Zona cálida: comprende a Castellanos, Las Colonias, San Cristóbal, San Javier, Garay, San Justo y La Capital. El límite subsidiado se fijó en 370 kWh por mes.
  • Zona templada: abarca los departamentos Rosario, San Lorenzo, San Jerónimo, Iriondo, Constitución, General López, Caseros, Belgrano y San Martín En estos casos, el tope mensual subsidiado será de 300 kWh.

Topes de consumo en el resto del año

Desde la Defensoría del Pueblo también detallaron cómo será el esquema durante el resto del calendario:

  • Mayo, junio, julio y agosto: el tope subsidiado será de 300 kWh mensuales en todo el país.
  • Marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre: el límite se reduce a 150 kWh mensuales, independientemente de la región.

Advertencia por aumentos en la factura de luz

El organismo provincial advirtió que superar los topes de consumo establecidos implicará incrementos importantes en el valor de las facturas eléctricas, especialmente fuera de los meses de mayor demanda estacional.

Por ese motivo, recomendaron a los usuarios controlar el consumo energético, utilizar los electrodomésticos de manera eficiente y prestar especial atención en los períodos donde los subsidios son más bajos.

Dónde consultar por el nuevo esquema de subsidios

Ante dudas o consultas, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe recordó que están disponibles sus canales habituales de atención para brindar asesoramiento y acompañamiento a la ciudadanía.

Más información en www.defensoriasantafe.gob.ar

