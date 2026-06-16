El secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, confirmó la sanción financiera por los incumplimientos del último fin de semana. Además, el funcionario anunció que el municipio se hizo cargo de la limpieza postpartidos en las canchas de Colón y Unión para ahorrar costos.

Mano dura con los servicios: el municipio le descontó el día a Urbafe por fallas en la recolección de basura

La Municipalidad de Santa Fe adoptó una medida de fuerte impacto administrativo y financiero en las últimas horas al resolver aplicar un descuento total de la jornada económica a la empresa Urbafe .

La drástica sanción responde a una serie de severos incumplimientos y deficiencias detectadas en el servicio de recolección de residuos domiciliarios durante el último fin de semana en los barrios asignados a su operatividad . Por el contrario, desde el Ejecutivo local aclararon que la firma Cliba operó de manera habitual y cumplió con las frecuencias programadas en el resto de la capital.

El secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, ratificó de forma pública la penalización y dejó en claro que la administración del intendente Juan Pablo Poletti mantiene un esquema estricto de auditoría sobre las prestatarias privadas con el objetivo de optimizar los recursos de los contribuyentes.

LEER MÁS: La Municipalidad de Santa Fe ampliará la recolección de residuos en Villa del Parque

Verificadores en la calle y la línea del vecino

Ferrero marcó una clara línea de diferenciación respecto de cómo se controlaba a las prestatarias en gestiones anteriores, implementando un filtro de validación cruzada.

“Todo lo que nuestros inspectores determinen como una incidencia operativa no recuperada por las empresas se traduce, sin más trámite, en un descuento directo en los pagos mensuales. Es una modalidad de control estricto que implementamos desde el inicio de la gestión de Poletti y que antes no sucedía en este municipio”, diferenció Ferrero. Asimismo, advirtió que la liquidación final de Cliba también quedará sujeta al filtrado de las denuncias que los santafesinos reportan a la línea de atención ciudadana (0800-777-5000).

Chau "permanencias": empleados municipales limpian los estadios de Colón y Unión

En el marco de esta reestructuración integral de los servicios públicos, el secretario de Ambiente reveló un cambio clave en la logística de los operativos especiales de limpieza e higiene que se ejecutan inmediatamente después de los eventos deportivos masivos en las inmediaciones de los estadios de Colón (Barrio Centenario) y Unión (Avenida López y Planes).

“Dejamos de pagar de forma millonaria las llamadas 'permanencias de barrido' a las empresas privadas y comenzamos a realizar los operativos postpartidos con empleados de las cuadrillas municipales”, detalló el funcionario.

Según precisó, la decisión política y económica se tomó tras evaluar que los estándares de higiene que devolvían las contratistas privadas no respondían a las expectativas de los vecinos de las zonas afectadas. “Los resultados bajo la gestión y el control de la administración local vienen siendo muy positivos y dinámicos”, valoró. Con la mirada puesta en el próximo fin de semana largo, el Ejecutivo garantizó que la recolección domiciliaria funcionará con normalidad los días feriados: “La empresa que no cumpla volverá a sufrir sanciones financieras inmediatas”.

Histórico: los camiones de basura ingresan a 200 nuevas cuadras

Más allá de las sanciones y los esquemas de control, el funcionario municipal destacó un avance en materia de inclusión y urbanización periférica. El municipio logró expandir el recorrido del servicio de recolección formal a 200 nuevas cuadras en sectores históricos de la ciudad donde los camiones recolectores de grandes dimensiones nunca antes habían podido ingresar.

“Para concretar esta ampliación de derechos urbanos, las cuadrillas del municipio debieron realizar un abordaje multiagencial previo. Ahora necesitamos de forma indispensable el compromiso de los vecinos para que se habitúen a los nuevos recorridos y no saquen los residuos fuera de hora”, concluyó Ferrero.