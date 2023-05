Marcos Cleri: "El contrato electoral no se cumplió, es parte de nuestro reclamo a Alberto Fernández"

Sobre las internas a las que se enfrentará dentro de su partido, expresó: "Somos parte de una nueva generación que quiere potenciar lo bueno del actual gobierno provincial y corregir sin perder tiempo las cosas que no están bien. Para eso tenemos un diagnóstico hecho, un equipo de trabajo, un gran grupo humano que viene siguiendo las acciones del gobierno de Perotti para que ni bien asumamos, si la ciudadanía nos acompaña y nos ayuda a gobernar la provincia de Santa Fe, inmediatamente tomar las decisiones".

"Creo que la certeza que está necesitando el pueblo para poder avanzar en el día y reconstruir la esperanza, tiene que ver con una nueva generación que le diga que lo haga. En esto estamos convencidos que es, como lo hizo Néstor Kirchner cuando asumió el 25 de mayo de 2003 inmediatamente salió y abrazó al pueblo, empezó a reconstruir la autoridad y el vínculo de la ciudadanía con el Estado a través de una acción política. Cada cosa que hacía la iba anunciando y la hacía, la hacía, la hacía y cumplía. Hay que volver a eso, a Néstor, a abrazarnos todos y todas, a saber que estamos comprometidos. Defendiendo los intereses de Santa Fe como Cristina defendió los intereses de Argentina", expuso el legislador. Puntualizó que hay que defender los intereses de los trabajadores, las pymes, los comerciantes y las industrias.

marcos cleri frente de todos alberto fernández.jpg

Cleri también aprovechó la oportunidad para salirle al cruce a la oposición: "Me pregunto, ¿qué va a hacer el nuevo frente con la caja de jubilaciones?, si todos sus diputados y senadores votaron en contra de la moratoria previsional?; ¿qué van a hacer con el salario de los trabajadores?, si cada vez que dicen algo es que van a ajustar, ajustar, ajustar y no permitir paritarias; ¿cómo se van a vincular con el sector público, los trabajadores de la seguridad, de la salud?".

"Parte de la desconfianza y el enojo con la política de la gente tiene que ver con que se dicen ciertas cosas o se habla desde algún lugar que no son claros, por eso después está la defraudación. A la ciudadanía que está enojada les digo que tienen razón en estar enojada, tienen ganas de estar engranada y tiene toda la razón si con el contrato electoral no se cumplió; y es parte de nuestro reclamo a Alberto Fernández. Le reclamamos que cumpla con lo que se comprometió en el 2019 y no hizo. Hay que transformar ese enojo, esas ganas de engranar, en ser parte de un engranaje superior más grande que transforme de forma positiva", manifestó el precandidato a gobernador por la provincia de Santa Fe.

Entre las medidas que llevará a cabo en caso de ser elegido por los santafesinos, señaló: "Nuestras propuestas tienen que ver con el Procrear santafesino, porque una cosa es el Procrear como lo construyó Cristina y otra cosa fue el Procrear con Macri y el crédito UVA". Respecto a lo económico, expresó: "El 80% de la suba de precios son sobre productos que producen 20 empresas a nivel nacional y se comercializan en su mayoría en los supermercados o pequeños almacenes. Tenemos muchos alimentos y productos de limpieza de Santa Fe que si el Estado provincial, con su Secretaría de Comercio, articula adecuadamente puede construir la canasta de productos santafesinos que se comercializan en los comercios de cercanía. Además de una gran difusión y concientización, tenés que aumentar el valor de Billetera Santa Fe y ayudar a esas empresas a que tengan mayor nivel de producción. ¿Cómo las ayudas? Con el crédito que le tiene que dar el Estado para que contrate más personal y aumente su nivel de producción".

