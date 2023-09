Marcos Corach, sobre la transición provincial: "Van a recibir una provincia ordenada, bien administrada"

"Somos conscientes de que no vamos a tener un camino alfombrado, vamos a tener discusiones, debates. Estamos en esta etapa incipiente, poniendo todo para poder tener una transición ordenada, básicamente a partir de la instrucción del gobernador Perotti de tener y poner a disposición todo lo que el gobierno entrante necesite. Esto facilita mucho las cosas, porque en términos de información y de actitud en cada uno de los encuentros, esto queda de manifiesto. Cuando el nuevo gobierno entre, que tenga acceso a toda la información y no tenga que estar perdiendo tiempo porque le faltan instrumentos para poder gestionar", manifestó el funcionario.

Sobre el primer encuentro, reveló: "Nos pusimos de acuerdo con Michlig y Enrico y Gustavo Puccini, fuimos avanzando ¿Qué era lo urgente en ese momento? El presupuesto, el pedido de prórroga". A su vez, hablaron con Infraestructura y Seguridad, y próximamente lo harán con el Ministerio de Gobierno. "Ninguna de las dos partes podría quejarse de la evolución", dijo.

Marcos Corach.jpg

Respecto al encuentro que se concretó con Brilloni, indicó: "Se le dejó por escrito alguno de los requerimientos que el ministro va a contestar, como cantidad de efectivos, personal, unidades móviles, infraestructura, licitaciones, varias cosas puntuales y básicamente operativas".

Ante la consulta del estado económico de la provincia, contó "está correctamente administrada" y recordó las complicaciones que tuvieron al momento de comenzar la gestión: "Asumimos y tuvimos dificultades para poder pagar los sueldos y el aguinaldo, esto no va a pasar ni va haber grandes sobresaltos, estamos en el medio de un contexto claramente complicado. Pedimos, con el acuerdo del gobernador electo, el endeudamiento para el acueducto biprovincial. La provincia hoy no tiene grandes sobresaltos, están trabajando para el presupuesto del año que viene".

casa de gobierno Santa Fe.jpg

Corach no afirmó ni negó que el gobierno provincial tenga plazos fijos: "La verdad que es una discusión estéril, tenemos los recaudos y las reservas para poder hacer frente a las obligaciones que tenemos. No tenemos plata abajo del colchón, ni la estamos guardando. Van a recibir una provincia ordenada, bien administrada, no tendrán sobresaltos como sí los tuvimos nosotros. Me parece que, a dos meses de terminar nuestro mandato, es ocioso saber si tenemos o no plazos fijos".

"Para el acueducto biprovincial la Legislatura aprobó tomar un endeudamiento y un fondo árabe para poder avanzar con la obra, que está en marcha. El resto del sistema de acueductos y gasoductos está en ejecución", expuso.

