Martes gris y húmedo en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo algo nublado, frío, mucho viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 12º y se espera que la máxima alcance los 19º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y las masas de aire adoptan una configuración la cual permite que mientras en superficie ingresa aire relativamente frío y húmedo desde el este, en altura se observa un importante aporte de aire desde el oeste, lo que genera que si bien las condiciones se mantienen estables, la jornada se muestre alternadamente entre cielo mayormente despejado o con nubosidad variable . Además, esta situación puede permitir alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas durante el día e incluso baja posibilidad de lloviznas aisladas. No obstante ello, se espera que las condiciones mantengan su tendencia a mejorar gradualmente a lo largo de la semana. Respecto de l as temperaturas, se observa una leve tendencia en ascenso, pero a partir del día jueves, las mismas deberían descender .

Miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas con suave tendencia en ascenso: mínima 11º y máxima 20º. Vientos leves del sector este/sureste, rotando al sur/sureste y luego al sur, incrementando su intensidad de leves a moderados o regulares a lo largo del día.

En tanto el jueves se espera cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales con condiciones estables y temperaturas en descenso: mínima 6º y máxima 13º. Vientos moderado del sector sur, rotando al sur/sureste por momentos.

Por último, viernes con cielo con nubosidad variable y tendencia a despejarse a lo largo del día. Condiciones estables y temperaturas en descenso de las mínimas, 4º y poco cambio de las máximas, 15º. Vientos leves del sector sur, rotando al sur/sureste por momentos.

