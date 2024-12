Más de 2.500 motociclistas en Monte Vera: el intendente se mostró "satisfecho" por el evento y los controles

El intendente de Monte Vera, Luis Alberto Pallero manifestó su satisfacción por la organización del evento motoquero. Por su parte, los vecinos del lugar expresaron su malestar: "Fue caótico y no hubo heridos de milagro".

“Estuvimos trabajando codo a codo con gendarmería y la policía para que salga todo bien, y por suerte así salió. Acá había 2.500 personas, se retiraron todos en orden, estoy satisfecho y contento”, señaló Pallero, quien además contó cómo se llevó adelante la organización.

“Se formó así de repente, pero estoy muy satisfecho, muy cómodo de haber hablado con el chico que organizó todo esto. Les dije a los organizadores que la próxima vez me avisen cinco o seis días antes así se forma un operativo de control general”, explicó y agregó. "Lamentablemente con estos eventos no podés conformar a todos por los ruidos de las motos; lo importante es que no hubo accidentes".

convocatoria motoqueros monte vera.jpg Gran convocatoria en Monte Vera por parte del influencer santafesino de motoqueros redes sociales

En cuanto a la falta de cascos, el uso de una misma moto por tres o más personas, Pallero expresó: “Ellos saben cuando tienen el carnet de conductor, cómo tienen que andar. Pero bueno, ya está, ya pasó y gracias a Dios no hubo un accidente ni nada por el estilo”.