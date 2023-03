Embed

Walter es quien junto a sus hijos decidieron, con ahorros de la familia y ante encontrarse sin trabajo, abrir una verdulería, pero los hechos de inseguridad ya los hacen pensar en bajar definitivamente la persiana. En diálogo con el Móvil de UNO, afirmó: "Hoy me levanté como siempre, pensando en que iba a ser otro día de trabajo y con buenas expectativas ya que arrancaba la semana, además de hacer la lista con la mercadería que debía reponer. Pero cuando llegué al negocio, un vecino me estaba haciendo señas y me dijo lo que había pasado. Cuando abrí verdaderamente no lo podía creer, me vaciaron el negocio. Se llevaron una exhibidora nueva, una balanza, la mesada de granito que aún no habíamos colocado y también mercadería".