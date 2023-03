"No quiero laburar más", dijo el dueño de un taller mecánico robado dos veces

Juan José es dueño de un taller ubicado en inmediaciones de Manuel Padilla y Pasaje Mariano Quiroga, en barrio Ciudadela, el cual en la última semana recibió dos visitas de delincuentes. La primera fue el martes 21 y la segunda este sábado 25. En el lugar los malvivientes provocaron destrozos y además se llevaron distintos elementos, lo que provoca que el mecánico no pueda brindar a los clientes el trabajo como se necesita.

Cansado de lo vivido, Juan José dialogó con el Móvil de UNO sobre lo sucedido: "El martes a la madrugada ingresaron por el patio del taller y no llegaron a llevarse nada, pero sí dejaron todo revuelto. Lo que yo supongo es que vienen en busca de herramientas. Debido a esto, para tener un poco más de seguridad decidimos colocar una cámara y cuando entraron en la madrugada de sábado para domingo, tras barretear el portón, rompieron una de las cámaras y una de las sirenas de la alarma".

"Un vecino escuchó y fue quien hizo sonar la alarma comunitaria y llamaron a la policía por lo que los delincuentes escaparon, en bicicleta del lugar. Un vecino decidió salir a correrlos pero no los alcanzó". En referencia al robo, pese a contar con alarma, cámaras y hasta alambrado perimetral, el dueño del lugar afirmó: "Ya no quiero laburar más, cerraré el taller y haré otra cosa. Desde hace un tiempo comenzaron los hechos de inseguridad en el barrio y no cesan".

Además concluyó: "Por las redes sociales se pueden ver herramientas de talleres mecánicos que se venden por dos pesos".

