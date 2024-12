Mensaje de Navidad: Fenoy habló de "una ciudad muy empobrecida" y pidió mayor compromiso de los santafesinos

Fenoy hizo referencia a datos de la Encuesta Permanente de Hogares que indican que casi seis de cada diez santafesinos viven por debajo de la línea de pobreza. “Si eso no es pobreza y no debería alarmarnos, entonces me parece que tenemos que hacer más. Hablo en primera persona, pero también espero una respuesta de toda la sociedad santafesina”, añadió.

LEER MÁS: Cáritas y la Navidad: "En este 2024 la pobreza de niños y adolescentes de Argentina es delicada"

Desigualdad y carencias estructurales

El arzobispo también se refirió a las marcadas inequidades en el acceso a servicios básicos como agua, energía eléctrica y cloacas, señalando la situación crítica en algunos sectores de la ciudad. “Hay mucha gente que quiere pagar los servicios, que no quiere estar colgada, pero si el servicio no llega, ¿cómo hace?”, cuestionó.

Fenoy subrayó que la falta de cloacas en el oeste de la ciudad tiene un impacto directo en la salud de los niños, generando enfermedades respiratorias e intestinales. Asimismo, alertó sobre los basurales a cielo abierto, principalmente concentrados en el norte de Santa Fe, que representan un riesgo constante para la salud pública.

La desigualdad también se extiende a la educación. “A veces faltan escuelas en el norte”, comentó, reforzando la necesidad de atender las carencias estructurales que perpetúan la inequidad.

LEER MÁS: Casi 60% de pobreza en el Gran Santa Fe: Provincia asegura que triplicó la asistencia alimentaria

Llamado del arzobispo al diálogo y a la acción colectiva

Fenoy señaló que no ha mantenido un contacto directo sobre este problema con autoridades provinciales o municipales, pero destacó que la Iglesia está abierta al diálogo. “Somos ciudadanos nomás, no creemos tener privilegios. Nos tienen que escuchar a nosotros como a cualquier vecino”, afirmó.

En su mensaje, el arzobispo llamó a los santafesinos a reflexionar y actuar con solidaridad. “No podemos vivir en una ciudad que se empobrece cada día más. La pobreza crece como un fantasma y devora el futuro, la vida y las ilusiones”, concluyó.

Este mensaje de Navidad se transforma en un fuerte llamado de atención para enfrentar colectivamente las desigualdades que afectan a Santa Fe y trabajar por una ciudad más justa y equitativa.