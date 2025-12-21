¿Mesa adentro o mesa afuera? Qué dice el pronóstico para Navidad en Santa Fe y la región con un dato clave

El tiempo para el 24 y 25 de diciembre vuelve a ser una de las grandes preguntas en la previa navideña. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cómo estarán las condiciones durante Nochebuena y el Día de Navidad

La clásica pregunta de cada año vuelve a instalarse en Santa Fe y la región en la antesala de la Navidad: ¿mesa adentro o mesa afuera? Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las jornadas del 24 y 25 de diciembre estarán marcadas por condiciones típicamente veraniegas, con temperaturas elevadas y baja probabilidad de lluvias.

Para el miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, se espera una jornada con cielo algo nublado y una temperatura máxima cercana a los 34 grados , acompañada por una elevada sensación térmica durante la tarde. Hacia la noche se prevé un aumento de la nubosidad, impulsado por el viento del norte, lo que hará que el ambiente se torne más pesado.

De todos modos, las probabilidades de precipitaciones serán reducidas. Al momento del brindis, el SMN estima apenas un 10 por ciento de chance de lluvias.

Sin cambios

El jueves 25, Día de Navidad, el panorama se mantendrá sin grandes cambios. La probabilidad de inestabilidad continuará en niveles bajos, también cercanos al 10 por ciento, con cielo mayormente nublado durante el almuerzo y la tarde.

La temperatura máxima rondaría los 33 grados, con vientos leves del noreste y una sensación térmica elevada debido a la humedad.

En definitiva, se espera un escenario propio del verano en Santa Fe y la región, favorable para los encuentros al aire libre, aunque con condiciones que invitan a tomar recaudos ante el ambiente sofocante.