La diputada Provincial Amalia Granata, se pronunció respecto de la partida de misoprostol que a partir de este mes de julio, saldrá desde el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). Los 100 mil comprimidos vaginales, tienen la misión de ser distribuidos por toda la provincia de Santa Fe.

En tal sentido, la presidenta del Bloque Somos Vida, expresó: “En muchas zonas de la provincia, la gente necesita pastillas para algo tan básico como potabilizar el agua, no para abortar. Santa Fe no necesita misoprostol. Necesita políticas eficientes de primera infancia. Un sistema de salud que cuide al vulnerable y no lo ignore. Gobernantes que se hagan cargo de la miseria en la que vive gran parte de la provincia. Necesita políticas que cuiden a esos chicos y esas madres vulnerables”.

Siendo una de las provincias más ricas de la Argentina, está en el top 3 de provincias con mayor tasa de pobreza crónica, dentro de los cuales los mayores afectados son los niños, manifestó y agregó: “El factor que explica esta locura es la acumulación de malas gestiones, años de mala praxis política donde lo único que lograron fue mantener el status quo de miseria y exclusión. Los gobernantes tienen que dejar de pensar en cambiar la tapa de los diarios y ver cómo cambiar la realidad de los más vulnerables en la provincia”.

Para la legisladora santafesina, la mitad de los chicos de la provincia son pobres. Los índices de inseguridad y asesinatos son tan altos como países centroamericanos. Cierran empresas. Estamos en el medio de una pandemia que aún no está superada y para lo cual se van a necesitar recursos para seguir combatiéndola, no para abortar.

“En Santa Fe siguen muriendo niños por desnutrición mientras el gobierno lanza producción de 100 mil pastillas para abortar”, disparó Amalia Granata.