Miércoles fresquito en la ciudad de Santa Fe antes del regreso del calor

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con cielo con algunas nubes, algo de viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 17.4º y se espera que la máxima alcance los 30º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa que el ingreso del sistema frío configura las masas de aire de tal forma, que permite nuevamente aporte de aire cálido en altura desde el oeste del continente. Esta situación genera una mejoría en las condiciones con suave descenso de las temperaturas mínimas, no obstante ello, el carácter transitorio de dicho comportamiento, permite el aumento de la inestabilidad, junto con el reingreso de un nuevo sistema frío hacia finales de la semana, con posibles lluvias de diversas intensidades y descenso algo más importante de los registros térmicos durante el día viernes y el sábado .

Jueves con cielo despejado, nubosidad en aumento durante la jornada y condiciones estable con tendencia a inestabilizarse. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 13º y poco cambio de las máximas, 29º. Vientos moderados predominando del sector este, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto el viernes se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones inestables, con tendencia a mejorar hacia últimas horas del día con posibles lluvias débiles a moderadas, no descartándose algunos chaparrones más intensos. Temperaturas en descenso durante la jornada: mínima 13º y máxima 22º. Vientos moderados predominando del sector este, rotando al sur/sureste, con el correr de las horas.

Por último se espera que el fin de semana comience con un sábado con cielo despejado o con leve nubosidad. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas en zonas rurales. Temperaturas en descenso: mínima 10º y máxima 27º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, rotando al sur/sureste.

• LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región