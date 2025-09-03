Miércoles soleado y muy húmedo en la ciudad de Santa Fe a la espera de un nuevo frente frío

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo algo nublado, frío, mucho viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 12.8º y se espera que la máxima alcance los 19º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y comienza a observarse una potenciación en el ingreso de una nueva masa de aire frío, la cual permitiría una clara mejoría de las condiciones meteorológicas en la región. Con ello, si bien todavía se observa el suave ascenso de las temperaturas , a partir de mañana debería producirse el cambio en el comportamiento, registrándose el descenso de las mismas .

Jueves con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y condiciones estables con temperaturas en descenso: mínima 8º y máxima 15º. Vientos moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste, disminuyendo gradualmente su intensidad.

En tanto el viernes se espera una jornada mayormente despejada, con algunas nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 4º y poco cambio de las máximas, 16º. Vientos leves a moderado del sector sureste.

Por último, el fin de semana se espera un sábado con cielo despejado o con leve nubosidad. Condiciones estables y temperaturas en con poco cambio de las mínimas, 4º y suave ascenso de las máximas, 17º. Vientos leves predominando del sector este.

