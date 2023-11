Milei ratificó el cierre del Banco Central y confirman a Osvaldo Giordano en Anses y a Horacio Marín en YPF

"El economista Osvaldo Giordano será el titular de la Anses y el ingeniero Horacio Marín estará al frente de YPF a partir del 10 de diciembre", se informó en la cuenta oficial de la oficina del Presidente electo en la plataforma X.

El economista y actual ministro de Finanzas de Córdoba es cercano al gobernador Juan Schiaretti y estuvo a cargo de la caja de jubilaciones de esa provincia, mientras que Marín es un ingeniero químico con amplía trayectoria en el sector petrolero que se desempeña como presidente de Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint.

En el comunicado de la oficina de Milei se indicó también que "ante los falsos rumores difundidos, el cierre del Banco Central no es un asunto negociable" y anunció que Milei se preparaba para mantener "una comunicación telefónica con el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol".

"La única información oficial sobre el futuro gobierno, encabezado por Javier Milei, es la publicada por este medio", insistieron desde la cuenta @OPEArg en X, luego de la jornada de ayer en la que hubo diferentes versiones sobre los posibles nombramientos.

Al caso de la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Carolina Piparo, que ayer anunció una reunión de transición con la actual titular de Anses, Fernanda Raverta, pero que luego fue reemplazada en esa función por Giordano, se suman las versiones -que trascienden desde ayer- en torno al arribo de la titular del PRO, Patricia Bullrich, al Ministerio de Seguridad, y el del exministro de Finanzas, Luis "Toto" Caputo", a la cartera de Economía, ambos exfuncionarios de la administración de Mauricio Macri.

"Es normal que haya mucha expectativa sobre quienes van a ser los ministros y el nuevo Gobierno. Los anuncios se harán a partir del 10 de diciembre. La decisión de transmitir eso es del presidente Milei", dijo Villarruel en declaraciones a la prensa desde el Departamento Central de la Policía Federal, donde conversó con los oficiales sobre cómo pueden "desarrollar su actividad con mayor eficiencia".

"No he hablado en las ultimas horas con Bullrich. Estamos a contrareloj en todas las áreas, pero eso no implica ningún gesto en particular. Estamos todos trabajando y reuniéndonos. Seguramente en el día de hoy hable con ella", añadió al ser consultada por la dirigente del PRO que probablemente ocupe el cargo de titular de la cartera de Seguridad.

En esa misma línea se manifestó Mondino, quien remarcó que "todas las confirmaciones van a estar el 10 de diciembre, al igual que los planes" de Gobierno.

"Habíamos dicho que hasta el 10 de diciembre no vamos a decir nombres pero ustedes (por los periodistas) son muy curiosos. Estamos trabajando de múltiples maneras para formar equipos. Vamos a elegir a los mejores para cada lugar", ratificó quien es mencionada como futura canciller ante la prensa ubicada en las afueras del hotel Libertador, en el barrio porteño de Retiro.

Mondino también se refirió a la ratificación de la oficina de Milei sobre el cierre del BCRA y señaló que su presunta "destrucción" representa "una metáfora".

"No vamos a destruir el edificio que es bellísimo. Vamos a tratar de terminar lo antes posible con esta función de creación de moneda que tiene", explicó.

Por otro lado, el jefe del Consejo de Asesores Económicos de LLA, Carlos Rodríguez, anunció su "decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica" con el espacio que encabeza Milei.

"Por medio de la presente comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza", posteó esta mañana el economista y exviceministro de Economía de Carlos Menem en su cuenta de X.

El rector del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA) agregó: "Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona"; y felicitó al presidente electo Javier Milei "y a todos los miembros de LLA por el maravilloso trabajo que han realizado en favor de transformar para bien a nuestro querido país".

Ayer, en declaraciones al canal La Nación+, Rodríguez había cuestionado a Caputo, al trascender su posible acercamiento a la cartera de Economía.

"Es un hombre de las finanzas, de la especulación de activos financieros, no sirve como ministro", sostuvo.

Rodríguez también había sido criticado esta semana por sus dichos contra los gays en una entrevista en esa misma señal televisiva que fue repudiada por referentes de la diversidad sexual, quienes advirtieron sobre la creciente legitimación de discursos discriminatorios.

"Si veo a dos hombres besándose, me duele la barriga", había dicho Rodríguez en una entrevista televisiva en la que declaró abiertamente tener "un problema" con los gays, y justificó su discriminación a "un tema hormonal". ´

En otro orden, los responsables de las redes sociales de Milei, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, valoraron hoy "la experiencia" que aporta el expresidente Macri para "no caer" en errores que tuvo el gobierno de Cambiemos y afirmaron que la estrategia comunicacional del espacio en esta etapa será "llevar tranquilidad" a todos los argentinos.

"No hay que cometer los mismos errores, no caer en una dinámica que no permita avanzar para sacar a la Argentina. Que no se termine volviendo un proceso como le pasó al ingeniero Macri que se agarraron las cosas de una manera y por diferentes razones se terminaron dejando peor de lo que se agarraron", afirmó Gutiérrez al ser consultado en Radio con Vos sobre los vínculos de LLA con el expresidente.

En tanto, Rolón manifestó su "preocupación" por eventuales "levantamientos" que puedan ocurrir ante medidas que tome el Gobierno de Milei.

"Hay un sector de la sociedad que no respeta la democracia, grupos de izquierda que están armando levantamientos o marchando contra un Presidente que aun no ha asumido", expresó.