ModoVacuna: la Municipalidad realiza una campaña de vacunación contra la gripe y la neumonía

“Mi primer consejo es que la vacunación salva vidas, soy un convencido que es así. Fui uno de los primeros que me vacuné en aquel momento para el Covid, luego que se vacunaron los grupos de riesgo que estaban en la trinchera, quería mostrarle a la gente que necesitábamos vacunarnos y hoy vuelvo a repetir esto”, dijo el intendente santafesino y reiteró la importancia de tener el calendario completo de vacunación en adultos con factores de riesgo y en mayores de 65 años.

“El trabajo conjunto con provincia es lo que potencia llegar a más cantidad de gente”, agregó y aprovechó para destacar el equipo de la Subsecretaría de Salud que articuló, gestionó y podrá estar en distintos barrios, pero” también queremos estar en cada acto, en las ferias y vamos a intentar llegar a la mayor cantidad de personas posibles para vacunarlas y así poder salvar vidas. Elegimos la plaza del Soldado por la gran concurrencia y estamos convencidos que la gente se va a acercar, va a ver qué le falta y va a volver vacunada a su casa”, cerró.

Cumplir la meta

Por su parte, Constanza Ramos, directora ejecutiva de Primer Nivel de Salud, contó que “el objetivo es poder aumentar la cobertura de vacunación en la ciudad de Santa Fe”. “En el día de hoy y más en la semana de la inmunización de las Américas, comenzamos con esta campaña que está dedicada a mayores de 65 años y con factores de riesgos para poder comenzar a hacer la vacuna antigripal, antineumocócica y el recupero del calendario de vacunación que en adultos es muy difícil que lo tengan al día”, detalló.

Luego, agregó: “Vamos a tener grupos itinerantes en toda la ciudad. Comenzamos en la Plaza del Soldado tanto por la mañana como por la tarde y después vamos a hacer un cronograma en diferentes plazas, explanadas, calles recreativas, centros de jubilados, entre otros. No tenemos un tiempo determinado, la idea es poder aumentar el porcentaje de vacunas, entonces eso lo vamos a ir viendo a través de los números y vamos a ir viendo qué actividades vamos a ir sumando”.

Cómo funciona la vacunación de la Municipalidad

Esta acción en la plaza del Soldado se lleva a cabo con estudiantes de enfermería del instituto Yapeyú. Los pasantes, se acercaron hasta las paradas de los colectivos, informaron a los usuarios y los invitan a acercarse al vacunatorio para aplicarse las dosis faltantes, y en este caso, las sugeridas para esta época del año.

Debra Aranda, estudiante de enfermería contó: “Esta acción es para prevenir y lo bueno de esto es que se hace en espacios públicos. Las personas tal vez no se pueden acercar a un centro de salud y esto llama la atención y es una buena opción para que se sumen. Nosotros nos acercamos, les brindamos información sobre por qué es importante vacunarnos. La plaza del Soldado fue elegida porque es estratégica, hay mucha circulación, están las paradas de colectivos, nosotros nos acercamos, les contamos qué estamos haciendo y los invitamos a acercarse al vacunatorio”.

Norma Gómez es justamente una de las usuarias del transporte público que se sumó a esta propuesta. “Me falta el refuerzo de la doble adulto y la de la hepatitis, no tenía el carné pero se fijaron en el registro. Estas iniciativas están buenas y ojalá todos tomemos conciencia y nos acerquemos a completar el calendario y que la Municipalidad salga a los espacios públicos más porque hay mucha gente que por no acercarse al dispensario no se las coloca”, manifestó contenta.

Metas y cronograma

Aumentar la cobertura de vacunación en adultos, especialmente en grupos de riesgo, es el objetivo de esta iniciativa muy importante para la salud pública, especialmente contra la gripe y la neumonía. La intención es vacunar al menos al 70% de los mayores de 65 años, alcanzar la inoculación de al menos 50% de los adultos menores de 65 años con factores de riesgo, en las zonas seleccionadas.

El cronograma sigue de la siguiente manera:

Viernes 25 | Plaza del Soldado Argentino (San Jerónimo y Mendoza) | De 9 a 12 y de 15 a 18

Lunes 28 | Plaza de la Amistad (Chaco y Pje. Braille) | De 9.30 a 17.30

Martes 29 | Centro de Jubilados Villa María Selva (Alvear 6133) |De 9.30 a 17.30

Miércoles 30 | Plaza Constituyentes (Junín y 4 de Enero) | De 9.30 a 17.30

El interesado deberá acercarse con su DNI. Para información y consultas comunicarse al 3426116585 (WhatsApp).

