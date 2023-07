Mónica Fein recomendó que se "vote con el corazón en Santa Fe"

La precandidata a gobernadora Mónica fein emitió su voto cerca de las 9 de este domingo. Aclaró que no habló ni con Pullaro ni con Losada

Ya voté y lo hice como siempre en la escuela de mi barrio. Me acompañaron @ClaraGarcia_SF y @EnriqueeEstevez , dos compañeros con los que compartí esta campaña. Hoy definimos el futuro de Santa Fe. Es nuestra oportunidad para darle a la provincia un gobierno que la defienda. pic.twitter.com/CIMzZdfJDh

Tras colocar las cinco boletas en su lugar, la exintendenta de la ciudad de Rosario dijo: “Esperando que la ciudadanía nos dé la respuesta. Sé que los santafesinos van a votar más allá de los intentos nacionales. Necesitamos gobiernos de acá, de Rosario y de Santa Fe”.

“Les pido a todos que vengan a votar. Además de elegir, votamos por el futuro, por la educación, por la salud, por la seguridad, por lo que nos importa todos los días. Votamos por el compromiso en cuarenta años de democracia, por la necesidad de seguir trabajando por una Santa Fe mejor”, expresó.

A su vez, habló de la “seguridad y pacificación que necesita la ciudad de Rosario” y de la necesidad de “consensuar para salir de esta crisis”. “No pierdan la esperanza. Nadie puede decir con la inflación que tenemos que no estamos en crisis. Sería tonto no decirlo que no hay una crisis con la política. Esta situación hace que la gente tenga más preguntas que certezas y eso genera incertidumbre”, señaló.

Sobre Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, aclaró: “No habló con ninguno de los dos”.

Por su parte, destacó: “Tenemos mesas testigo, siempre han sido importantes y precisas”. A modo de conclusión se refirió al voto joven y sostuvo que pese a que “le hubiera gustado saberlo con más tiempo para acercarles las propuestas, les pidió a los jóvenes que se acerquen a votar”.

•LEER MÁS: ¿Dónde voto?: consultá el padrón para las Paso de este domingo en Santa Fe