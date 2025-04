Murió tras dar a luz y denuncian mala praxis en el hospital Iturraspe: el director defendió el accionar médico

El director del hospital Iturraspe aseguró que no hubo errores en la atención médica a la mujer que falleció apenas cinco días después de dar a luz. La institución entregó toda la documentación a la justicia y realiza una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.

“Lo difícil no es la denuncia, sino lo terrible del caso. Es un hecho que nos conmociona como equipo de salud”, afirmó Sánchez Guerra en diálogo con Sol Play.

LEER MÁS: Murió tras dar a luz: familiares denuncian mala praxis y marcharán este viernes al hospital Iturraspe

El director detalló que actualmente se encuentran en una etapa “pre-sumarial”, donde cada integrante del equipo que participó en la atención realiza su descargo. También indicó que se están analizando todos los datos disponibles mediante protocolos clínicos establecidos para evaluar el procedimiento seguido.

Sin conclusiones firmes aún

Sobre la causa del fallecimiento, explicó que aún no hay conclusiones firmes: “La paciente ingresó en shock y el desenlace fue inesperado. La medicina no es una ciencia exacta, pero trabajamos para entender qué pasó”.

Pese a la gravedad del hecho, Sánchez Guerra aseguró que no se detectaron fallas en la atención médica brindada, y remarcó que se aplicaron todos los pasos establecidos por los protocolos.

LEER MÁS: Una mujer murió tras dar a luz y su familia denuncia "mala praxis"

“Si hubo un evento no deseado, queremos entenderlo para que no se repita. Pero hasta el momento no se ha confirmado mala praxis“, sostuvo.

Finalmente, señaló que el personal involucrado continúa trabajando con normalidad, ya que no hay acusaciones formales contra ellos y todo se encuentra bajo análisis judicial e institucional.