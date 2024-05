Nación renovó el compromiso de iniciar obras de reparación y de emergencia en tramos de las rutas 11, 7 y 33

Abrazo simbólico a la Ruta 11: denuncian abandono total del Estado Nacional y advierten que "los baches ya son cuevas"

"Desde luego que hay obras que son necesarias hacer porque tienen que ver con la seguridad y la vida de la gente, como es andar por una ruta. En ese tema venimos avanzando y, hasta ahora, el compromiso concreto es ya hacer algunas obras”.

WhatsApp Image 2024-05-09 at 16.34.08.jpeg Los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico; de Economía, Pablo Olivares; y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini,

Sobre algunas obras que se retomaron, el ministro de Obras Públicas explicó que “en estos momentos están haciendo una reparación, mínima pero importante, en la Ruta 178, entre Villa Eloísa y Las Parejas. El compromiso es activar con algunos tramos de las rutas 7, 11 y 33. Esto es muy lento, pero como gobierno provincial no podemos dejar reclamar en Buenos Aires que Nación se comprometa en reparar las rutas que son nacionales”.

“Planteamos como una inquietud resolver a futuro la concesión de esas rutas para el mantenimiento -continuó-. El estado de la ruta 33, como muchas otras, es que no se corta el pasto, no se calzan las banquinas, no se tapan los pozos y no se cambian las barandas que se rompen ni los carteles. Lo urgente, primero, es que reparen los pozos para dar transitabilidad segura. Todos los días contamos con gente que rompe cubiertas en las rutas nacionales que pasan por Santa Fe”, graficó.

En ese sentido, Enrico planteó que “entendemos la situación económica, pero la seguridad de la gente es fundamental, y es una obligación legal reparar la ruta. En eso estamos avanzando, con una muy buena relación, en esta quinta reunión que tenemos. Santa Fe es la provincia que está más presente y siempre en contacto con el gobernador”.