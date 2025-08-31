Domingo de lluvias y alertas: cayeron casi 40 milímetros en algunas zonas de la ciudad

Hasta las 9 de este domingo se registraron casi 40 milímetros de agua caída en algunas zonas de la ciudad. Rigen dos alertas por lluvias y tormentas para Santa Fe

Tras las intensas precipitaciones que se registraron desde la madrugada, la Municipalidad actualizó los datos de lluvia acumulada del domingo , el funcionamiento del transporte público y el número de reclamos que son atendidos por las cuadrillas que trabajan en toda la ciudad para solucionar los inconvenientes.

La red de estaciones meteorológicas propias registraron los siguientes datos hasta este domingo a las 9.15:

• Centro: 30,75 mm

• CIC F. Zuviría: 37,00 mm

Se registró intensidad máxima de 24,0 mm/h, en CIC F. Zuviría a las 04:55 h.

Ráfaga de viento máximo de 34,8 Km/h de dirección Este Noreste (ENE) en CIC F. Zuviría a las 02:15 h.

Avisos recibidos

Hasta el momento, el Sistema de Atención Ciudadana recibió un reclamo por limpieza y por caída de árbol que obstruía la salida de un ciudadano con su auto.

Desde primera hora de la mañana, cuadrillas de trabajo recorren los puntos críticos de la ciudad para solucionar los inconvenientes a la brevedad.

Las estaciones de bombero están activas y personal municipal trabaja en la resolución de obstrucciones en drenajes, desagües, captaciones horizontales y bocas de tormenta.

Transporte público

Según información brindada por el Observatorio de Transportes el servicio de colectivos se encuentra operativo con seguimiento permanente y funcionando con normalidad Debido a las condiciones climáticas adversas y a las lluvias registradas, las unidades de transporte pueden experimentar demoras en sus recorridos.

Recomendaciones

Se reitera a la población las recomendaciones de retirar de las calles todo elemento que pueda obstruir bocas de tormenta o desagües para facilitar el escurrimiento del agua. En balcones, ventanas y terrazas, asegurar o retirar las macetas y otros objetos que puedan caer a la calle.

Además, se aconseja que, en caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.

Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y transitar con precaución debido a lo resbaladizo de la calzada, evitando aquellas calles que presentan problemas de anegamiento temporal.

Vías de contacto

Se recuerda que las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000, o a través del chatbot de https://santafeciudad.gov.ar/