No para de llover: una fuerte tormenta azota a la ciudad de Santa Fe y ya cayeron casi 60 milímetros

La Municipalidad de Santa Fe informó los registros de agua caída en distintos barrios. Se espera que el mal tiempo continúe los próximos días

Desde la noche del lunes, una tormenta en Santa Fe se instaló sobre la región y no da tregua. Según los registros de la Municipalidad de Santa Fe , hasta las 8 de este martes la lluvia caída está cerca de los 60 milímetros en diferentes puntos de la ciudad.

Los registros de las estaciones meteorológicas municipales marcan los siguientes valores:

DOAE (Cobem): 59,00 mm

Centro: 56,25 mm

Delegación Alto Verde: 41,00 mm

CIC F. Zuviría: 57,25 mm

Además, se reportó una intensidad máxima de 42,0 mm/h en la estación DOAE (Cobem) a las 04.45, mientras que la ráfaga de viento más fuerte alcanzó los 41,8 km/h en Alto Verde a las 06.40.

Alertas vigentes en la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió tres alertas meteorológicas que abarcan a los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo:

Alerta naranja por tormentas: se esperan lluvias intensas, con actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y acumulados de entre 50 y 100 mm.

Alerta amarilla por lluvias: precipitaciones moderadas a fuertes, con valores acumulados de 50 a 70 mm.

Alerta amarilla por vientos: ráfagas de hasta 80 km/h en zonas de Santa Fe, Córdoba, norte de Buenos Aires y La Pampa.

mapa_alertas Alertas meteorológicos vigentes para este martes 19 agosto SMN

Pronóstico del tiempo en Santa Fe

El amanecer de este martes se dio con cielo cubierto, lluvias persistentes y una temperatura de 14,3 °C, con una sensación térmica de 13,1 °C. Se espera una máxima de 17 °C.

Según el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la Fich-UNL, las condiciones inestables se mantendrán durante la jornada debido al desarrollo de un sistema de baja presión en el centro del país.

Para el miércoles se espera cielo cubierto a parcialmente cubierto, con lluvias aisladas y mejoría gradual. Mínima 12 °C y máxima 19 °C. Vientos del oeste/suroeste

Jueves con cielo mayormente despejado, posibilidad de neblinas matinales, mínima 9 °C y máxima 21 °C.

Por último, viernes con cielo mayormente despejado con leve inestabilidad, mínima 10 °C y máxima 19 °C, con vientos del sursureste.

