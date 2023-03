"No puede ser que nos ganen los violentos", dijo el apoderado del Lourdes tras lo sucedido

Fabián Jerkovich, apoderado legal de la escuela Lourdes, habló con la prensa tras que una bala perdida hirió a un alumno en el patio. No se suspenden las clases

bala perdida Lourdes 1.jpg UNO Santa Fe

bala perdida lourdes2.jpg UNO Santa Fe

En cuanto o cómo se produjo el suceso relató: "Sucedió pasadas las 9, mientras se rezaba el rosario. Allí el adolescente manifestó a sus compañeros una molestia y se ve que tenía perforada su remera por lo que se llamó al servicio de emergencia y se vio que tenía un raspón, pero como presuntamente esto fue ocasionado por un proyectil se hizo la comunicación correspondiente a la policía que está realizando la investigación del caso".

"Gracias a Dios no pasó nada con ninguno de los alumnos", manifestó muy conmovido y agregó: "A partir de ahora tomaremos medidas para que los chicos estén más resguardados".

Si bien aún no se pudo determinar por dónde ingresó el balazo "el personal de la Agencia de Investigación Criminal está abocado a ese trabajo, pero por lo confirmado por las vicedirectoras, el ingreso se dio de arriba hacia abajo por lo cual se presume que ha venido desde el exterior". Por otra parte también admitieron que no escucharon ningún ruido o explosión que les anticipe lo sucedido, que "se trata del primer episodio de estas características que pasa en el establecimiento educativo".

En lo que refiere a si se tomará alguna medida en particular, Jerkovich afirmó: "Por esta semana y aprovechando la situación del calor, vamos a suspender las formaciones que realizamos en el patio y lo haremos en las aulas. También por suerte tenemos un gimnasio así que otras actividades podremos hacerlas allí. Además, una vez finalizados los trabajos de investigación esperamos que haya sido algo circunstancial y no como parte de una mecánica de terror que se pueda llegar a instaurar".

"No se suspenderán las clases, para que todo siga su desarrollo normal. Solo se suspenderán las actividades en el patio. Además queremos llevar tranquilidad a los padres y hacerles saber que hasta que no tengamos toda la película de lo que sucedió, siendo grave ya lo que pasó, podamos continuar nuestra vida con normalidad, porque no puede ser que nos gane los violentos", cerró.

