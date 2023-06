"No voy a permitir que se intente ensuciarme", dijo Pullaro tras la denuncia de Carrió

Maximiliano Pullaro, precandidato a gobernador de Unidos para Cambiar Santa Fe salió al cruce de la denuncia que presentó Elisa Carrió sobre su gestión al frente del Ministerio de Seguridad. “No a voy a permitir que se me difame por una especulación electoral, por haber estado en el lugar más difícil que hay en la provincia de Santa Fe, como es el de ministro de Seguridad” , afirmó.

El dirigente convocó este lunes por la mañana a los medios en Rosario e hizo una encendida defensa de su gestión. Remarcó que mientras él estuvo al frente de Seguridad “personas que se creían impunes o intocables fueron detenidas". Aseguró: "En esos momentos no la pasamos muy bien. Me tocó detener a Los Monos, a Esteban Alvarado y a otras organizaciones. Fui a declarar en los juicios, porque era mi responsabilidad. Cuando fui ministro pasé por momentos muy difíciles. A mis hijos tuve que ponerles custodia, porque plantearon que los iban a secuestrar. A la camioneta que tenía asignada le dispararon con un arma de fuego en pleno juicio a los Monos. Cuando íbamos contra esas organizaciones, no solo deteníamos a los miembros, sino que subastábamos sus bienes en remates públicos. Eso ahora se dejó de hacer”.

https://twitter.com/maxipullaro/status/1665716482758549505 Voy a ser gobernador de la provincia de Santa Fe, donde viví toda mi vida y donde voy a seguir viviendo, relacionándome con la comunidad como un vecino más. Por eso no voy a permitir que se diga cualquier cosa sobre mí y bajo ningún concepto voy a hablar mal de mis adversarios.… pic.twitter.com/FfE81AqpZT — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) June 5, 2023

“Por todo eso no voy a permitir que se intente ensuciarme y que se intente cambiar argumentos. En Santa Fe tenemos enormes desafíos. Para mí, esos desafíos no deben estar expuestos en las internas políticas. Nuestro desafío es derrotar al kirchnerismo en la República Argentina. Los desafíos están puestos en cambiar el país, en correr a los ka, en ganar el gobierno provincial. Y con estas denuncias siento que el que más se ve beneficiado es un gobierno de Omar Perotti que hace tiempo está en retirada”, agregó.

"Bajo ningún concepto le faltaría el respeto a los rosarinos diciendo que en mi gestión estábamos bien, pero sí diría que estábamos mucho mejor que ahora. Si medimos las estadísticas de delitos y violencia, se vería que tuvimos menos de la mitad de la violencia y menos de la mitad de heridos por arma de fuego, entre cuatro y cinco veces menos de robos y hurtos de lo que había en 2019 y en 2014", expresó Pullaro.

Y añadió: “Bajo ningún concepto voy a hablar mal de ningún rival interno en las Paso porque no es mi enemigo, ni adversario. Insto a que en esta campaña podamos discutir programas, propuestas, pero no entrar en campaña negativas entre nosotros. El objetivo es poder gobernar la provincia de Santa Fe y cambiar el modelo nacional, ganándole al kirchnerismo. No está en desgastarnos entre nosotros en una elección interna. El enemigo en Santa Fe es el delito, el facilismo, la avivada, por eso hay que ganarle el gobierno a Omar Perotti”.

