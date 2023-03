Nocturnidad: a 127 días de su sanción, la nueva ordenanza empieza a regir sin estar reglamentada

En la nota presentada, los ediles de JxC enfatizan que “recurrimos a este medio por la urgencia de la situación, ya que según se ha informado desde su propia administración, este fin de semana entra en aplicación plena la Ordenanza Nº 12852 y el texto del Decreto Reglamentario no ha sido difundido por ningún medio institucional o informal; este Cuerpo no cuenta con ninguna notificación acerca del dictado de dicha normativa reglamentaria. Por otro lado, nos parece de fundamental importancia que dicho Decreto reglamentario sea remitido de forma urgente a las entidades y empresas interesadas del sector gastronómico y la diversión”.

En ese sentido, detallaron que “nos han contactado empresarios de diferentes rubros vinculados a la nocturnidad, como bares, restoranes, boliches, eventos, espectáculos, todos muy preocupados por que no saben qué parte de la ordenanza comienza a regir y cuál no, qué es lo que efectivamente se les puede exigir y qué todavía no. Estamos hablando nuevamente de una medida que deja librado a la discrecionalidad, sin reglas claras, y no aporta ningún tipo de transparencia, que fueron los ejes que más se reclamó desde el sector en la audiencia pública”, se enfatizó.

Además, Carlos Pereira, Chuchi Molina e Inés Larriera marcaron que “es una ordenanza que tuvo mucho debate y sobre la que se generó mucha expectativa. No se puede improvisar. Nos llama la atención que hayan pasado más de 120 días y no se conozca aún la reglamentación”.

Al respecto, la nota enviada al Ejecutivo marca que “la entrada en vigencia de la citada Ordenanza requiere de un claro texto reglamentario, ya que muchos aspectos centrales para la implementación de la misma han quedado sujeto a la reglamentación que se emita desde el D.E.M. En 45 lugares de la ordenanza citada se remite a lo que establezca el texto reglamentario, más allá de la lógica necesidad de reglar procedimientos y trámites”.