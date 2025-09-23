Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión disfruta de la resurrección de Cristian Tarragona

Cristian Tarragona llegó a Unión luego de un paso olvidable con la camiseta de Talleres y los números así lo reflejan

Ovación

Por Ovación

23 de septiembre 2025 · 10:59hs
Cristian Tarragona es el goleador de Unión y una de las figuras que tiene el Tate.

Prensa Unión

Cristian Tarragona es el goleador de Unión y una de las figuras que tiene el Tate.

Fueron varias las veces que la dirigencia de Unión fue a buscar a Cristian Tarragona. Pero siempre el delantero terminaba eligiendo otro destino. Primero fue Gimnasia y posteriormente Talleres.

La resurrección de Cristian Tarragona

Pero a mediados de este año y con la oferta concreta para retornar al Lobo, el delantero se decidió de una vez por todas de ponerse la camiseta del equipo del cual es hincha.

Y la realidad es que Unión disfruta de Tarragona y el goleador se siente a gusto. Como si hubiese jugado siempre en el Tate, ya que se adaptó muy rápido y no le pesó para nada asumir la responsabilidad.

Luego de un año en el que estuvo lejos de brillar con la camiseta de Talleres, Tarragona atraviesa un gran presente con la camiseta rojiblanca y los números así lo indican.

LEER MÁS: La deuda que Unión no logra saldar ni siquiera en este buen presente

Las estadísticas marcan que Tarragona jugó 38 partidos en la T convirtiendo apenas cinco goles y sin brindar ninguna asistencia. Eso hizo que aún con contrato vigente, no lo tuvieran en cuenta y por eso emigró.

Mientras que en Unión, lleva jugados nueve partidos y ya marcó cuatro goles, pero además aportó dos asistencias, demostrando claramente su influencia dentro del equipo.

En nueve partidos, tiene apenas un gol menos de los que convirtió en Talleres, pero en 38 encuentros. Lo que habla a las claras de que en el Tate se dio la resurrección del Tarragol.

Unión Cristian Tarragona goleador
Noticias relacionadas
La formación suplente de Unión jugó un amistoso en el 15 de Abril ante Independiente de Santo Tomé.

La formación suplente de Unión goleó a Independiente de Santo Tomé

lautaro vargas, en modo figura para el union puntero de la zona a

Lautaro Vargas, en modo figura para el Unión puntero de la zona A

estigarribia, con elogios para madelon: vive las 24 horas para union

Estigarribia, con elogios para Madelón: "Vive las 24 horas para Unión"

spahn: queremos respaldar a los jugadores formados en union

Spahn: "Queremos respaldar a los jugadores formados en Unión"

Lo último

Cuanto más tiene el balón, Unión resulta ser menos eficaz

Cuanto más tiene el balón, Unión resulta ser menos eficaz

La triste vuelta a Colón y el final menos deseado por Emmanuel Gigliotti

La triste vuelta a Colón y el final menos deseado por Emmanuel Gigliotti

Tras frustrarse la disolución de organismos estatales, el Gobierno designó nuevas autoridades

Tras frustrarse la disolución de organismos estatales, el Gobierno designó nuevas autoridades

Último Momento
Cuanto más tiene el balón, Unión resulta ser menos eficaz

Cuanto más tiene el balón, Unión resulta ser menos eficaz

La triste vuelta a Colón y el final menos deseado por Emmanuel Gigliotti

La triste vuelta a Colón y el final menos deseado por Emmanuel Gigliotti

Tras frustrarse la disolución de organismos estatales, el Gobierno designó nuevas autoridades

Tras frustrarse la disolución de organismos estatales, el Gobierno designó nuevas autoridades

Nueva incorporación para fortalecer el trabajo en altura para el municipio de Santo Tomé

Nueva incorporación para fortalecer el trabajo en altura para el municipio de Santo Tomé

La Municipalidad de Santo Tomé y la UTN lanzan la segunda campaña de recolección de residuos electrónicos

La Municipalidad de Santo Tomé y la UTN lanzan la segunda campaña de recolección de residuos electrónicos

Ovación
Comienzan a recuperarse los postergados del Clausura Chijí Serenotti

Comienzan a recuperarse los postergados del Clausura Chijí Serenotti

Lanús visita a Fluminense con el desafío de clasificar a semifinales

Lanús visita a Fluminense con el desafío de clasificar a semifinales

Racing y Vélez a todo o nada por un lugar en las semifinales de la Libertadores

Racing y Vélez a todo o nada por un lugar en las semifinales de la Libertadores

Dos argentinos clasificaron a la segunda ronda del Challenger de Buenos Aires

Dos argentinos clasificaron a la segunda ronda del Challenger de Buenos Aires

La formación suplente de Unión goleó a Independiente de Santo Tomé

La formación suplente de Unión goleó a Independiente de Santo Tomé

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

Mini Villano y Ale Collados presentan Clásicos del Rock

Mini Villano y Ale Collados presentan Clásicos del Rock

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit