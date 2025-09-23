Unión disfruta de la resurrección de Cristian Tarragona

Cristian Tarragona llegó a Unión luego de un paso olvidable con la camiseta de Talleres y los números así lo reflejan

Cristian Tarragona es el goleador de Unión y una de las figuras que tiene el Tate.

Fueron varias las veces que la dirigencia de Unión fue a buscar a Cristian Tarragona. Pero siempre el delantero t erminaba eligiendo otro destino. Primero fue Gimnasia y posteriormente Talleres.

Pero a mediados de este año y con la oferta concreta para retornar al Lobo, el delantero se decidió de una vez por todas de ponerse la camiseta del equipo del cual es hincha.

Y la realidad es que Unión disfruta de Tarragona y el goleador se siente a gusto. Como si hubiese jugado siempre en el Tate, ya que se adaptó muy rápido y no le pesó para nada asumir la responsabilidad.

Luego de un año en el que estuvo lejos de brillar con la camiseta de Talleres, Tarragona atraviesa un gran presente con la camiseta rojiblanca y los números así lo indican.

Las estadísticas marcan que Tarragona jugó 38 partidos en la T convirtiendo apenas cinco goles y sin brindar ninguna asistencia. Eso hizo que aún con contrato vigente, no lo tuvieran en cuenta y por eso emigró.

Mientras que en Unión, lleva jugados nueve partidos y ya marcó cuatro goles, pero además aportó dos asistencias, demostrando claramente su influencia dentro del equipo.

En nueve partidos, tiene apenas un gol menos de los que convirtió en Talleres, pero en 38 encuentros. Lo que habla a las claras de que en el Tate se dio la resurrección del Tarragol.