Feriado con clima cambiante en Santa Fe: anticipan lluvias débiles y posibles tormentas

Que nos depara el pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

El comienzo de lunes feriado por carnaval en la ciudad de Santa Fe fe con una jornada con algo de inestabilidad, pero con sol y una temperatura a las 8.30 de la mañana de 21.2° y se espera que la máxima alcance los 29°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son algo inestables y se observa que por el ingreso de un sistema de aire frío leve, las condiciones mejoraron temporalmente , aunque se mantiene el aporte en los niveles altos de aire cálido, por lo que esta mejoría no esta tan significativa y con la configuración general de las masas de aire se esperan que continue la inestabilización de las condiciones desde la tarde de la jornada de hoy, con la probabilidad de que se generen algunas lluvias débiles a moderadas, no descartándose la ocurrencia de eventos aislados de mayor intensidad hacia la madrugada de mañana. La inestabilidad va a continuar por lo menos hasta mediados de la semana , con mejoramientos temporales. Con respecto a las temperaturas, irán en gradual ascenso.

Martes con cielo cubierto a nublado con condiciones inestables, mejoramientos temporales y la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la jornada, no descartándose eventos de mayor intensidad. Temperaturas en suave ascenso: mínima 23° y máxima 32°. Vientos leves predominando del sector este/noreste.

En tanto se espera un miércoles con cielo cubierto a mayormente nublado y con condiciones inestables, con mejoramientos temporarios y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas con leve ascenso: mínima 24° y máxima 34°. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último, jueves con cielo nublado a cubierto y con condiciones inestables, con mejoramientos temporales y probables lluvias débiles y posibles tormentas aisladas durante las primeras horas de la jornada. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 23° y suave ascenso de las máximas, 35°. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al sector moderados del sector sur.

