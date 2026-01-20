Nueva Vicentin Argentina: se efectivizaron los primeros pagos tras la homologación del cramdown

La Nueva Vicentín Argentina informó que ya se realizaron los primeros desembolsos previstos en la propuesta homologada por la Justicia. Alcanzan a 664 acreedores de las categorías A2 y A3 y forman parte de los anticipos financieros acordados.

La Nueva Vicentín Argentina concretó los primeros pagos previstos en la propuesta de Cramdown recientemente homologada para Vicentin S.A.I.C. Según informó el directorio de la compañía, los desembolsos se realizaron el lunes y fueron autorizados por el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista , a cargo del juez Fabián Lorenzini .

Desde la empresa señalaron que este hecho constituye un nuevo y trascendente hito , ya que comenzaron a hacerse efectivos los pagos acordados con los acreedores que adhirieron a las distintas opciones contempladas en la propuesta. En esta primera etapa, se trata de los anticipos financieros correspondientes a los acreedores incluidos en las categorías A2 y A3 .

De acuerdo al comunicado, un total de 664 acreedores ya recibieron el pago, mientras que continúan procesándose los desembolsos para aquellos acreedores de estas categorías que aún se encuentran completando la documentación requerida.

La categoría A2, denominada Abastecimiento Directo con Anticipo Financiero, incluye a los acreedores que optaron por la entrega de 200 toneladas de soja por cada 1.000 dólares de crédito. En este esquema, recibirán un anticipo de hasta 25.000 dólares, que puede cubrir como máximo el 80% del crédito. Esta alternativa prevé una recuperación de hasta el 140% de la acreencia, además de una bonificación de 7 dólares por tonelada una vez cubierto el anticipo otorgado.

Por su parte, la categoría A3, Fideicomiso con Anticipo Financiero, comprende a los acreedores que integraron sus derechos a la conformación de un fideicomiso. En estos casos, los anticipos pueden alcanzar hasta 25.000 dólares, con un tope del 50% del crédito.

En relación con la actividad industrial, la compañía informó que la planta de Ricardone se encuentra funcionando a pleno, procesando alrededor de 90.000 toneladas mensuales de girasol y sus subproductos. En tanto, en la planta de San Lorenzo se desarrollan tareas de actualización y mantenimiento en el marco de la parada anual programada, para las cuales ya se están implementando las inversiones comprometidas.

Finalmente, el directorio indicó que todas las unidades de negocio del grupo se encuentran en proceso de análisis y evaluación, con el objetivo de avanzar en una pronta puesta en valor y reactivación.