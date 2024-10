Nuevo esquema de recolección de residuos domiciliarios en Santo Tomé

A partir de la nueva sectorización de la ciudad se solicita a los vecinos respetar el nuevo diagrama de trabajo a los fines de no perjudicar la organización del servicio y no obstaculizar el trabajo del personal.

Sectores de recolección:

ZONA AMARILLA - TURNO MAÑANA: la recolección se efectúa entre las 7 y las 13 horas, diariamente de lunes a viernes (los cinco días).

Sacar los residuos embolsados a partir de las 22 del día anterior y antes de las 7 del día de recolección.

ZONA GRIS - TURNO TARDE: la recolección se efectúa entre las 13 y las 19 horas, diariamente de lunes a viernes (los cinco días).

Sacar los residuos embolsados a partir de las 6 y antes de las 13, del mismo día de recolección.

Se recuerda que los residuos deben estar embolsados y dispuestos sobre canastos domiciliarios, respetar los días y horarios establecidos y no sacar los residuos en días de alerta meteorológica.

Los fines de semana no habrá servicio de recolección de residuos domiciliarios, en tanto que la recolección se efectuará en plazas, paseos, etc., pero no en viviendas particulares.

Ante cualquier consulta o reclamo sobre el servicio de recolección de residuos domiciliarios, comunicarse al 08005556464, llamada gratuita y con atención de operador, lunes a viernes de 6 a 18, y sábados y domingos de 10 a 16.