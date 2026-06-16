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Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: instalaron la lanzadora de vigas y esperan por un experto para capacitar a los obreros

La imponente maquinaria ya está montada en el obrador y operará como un "puente móvil" sobre los tramos de agua del río Salado. En julio llega un especialista del exterior para capacitar al personal técnico local.

16 de junio 2026 · 20:08hs
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Se colocaron las primeras vigas del nuevo puente que llegaron la semana pasada desde San Luis.

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Se colocaron las primeras vigas del nuevo puente que llegaron la semana pasada desde San Luis.

El megaproyecto vial que transformará de manera definitiva la conectividad metropolitana entre las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé alcanzó un hito de ingeniería fundamental. En las últimas horas, quedó totalmente instalada y ensamblada en la zona de obradores la máquina lanzadora de vigas, una monumental estructura móvil que se convertirá en el corazón operativo de la obra durante los próximos meses.

Este equipamiento de alta tecnología especializada resulta indispensable para el avance de los trabajos: permitirá transportar y colocar de forma milimétrica las vigas de hormigón de hasta 30 metros de longitud en aquellos sectores críticos de la traza donde la profunda geografía del río y la presencia de agua impiden el despliegue de las grúas terrestres convencionales.

LEER MÁS: Avance clave del puente Santa Fe-Santo Tomé: llegó desde Asia la "lanzadora de vigas" para agilizar la obra

Radiografía técnica: el avance de la superestructura

A pesar de los desafíos climáticos recurrentes y las variaciones en el caudal de la cuenca hídrica, los frentes de trabajo coordinados en ambas cabeceras exhiben un ritmo de ejecución técnica sostenido:

[Total de Pilotes Planificados] ► [133 Finalizados] ► Restan solo 3 para el segundo arco

[Total de Vigas Estructurales] ► [100 Montadas] ► 19 vanos listos (N° 20 en ejecución)

La finalización de los 133 pilotes consolida los cimientos de la obra en el lecho del río. El montaje de las primeras 100 vigas (de un total de 215 previstas en los planos originales) ya permite vislumbrar la fisonomía aérea del viaducto, registrando al día de hoy 19 vanos completamente terminados —los espacios comprendidos entre dos pilares de apoyo sucesivos— y el número 20 en pleno proceso de encofrado y empalme estructural.

El puente carretero actual, inaugurado en 1939, soporta un caudal diario de más de 40.000 vehículos. La nueva conexión paralela duplicará la capacidad vial y descongestionará el acceso sur del área metropolitana.

Logística internacional: capacitación especializada y operación sobre el río

La puesta en funcionamiento del sistema de "lanzamiento" requiere de estándares internacionales de seguridad industrial. Por este motivo, el consorcio a cargo de la obra civil confirmó una importante articulación técnica externa para el próximo mes.

La máquina lanzadora operará de manera secuencial y autónoma: se desplazará apoyándose sobre las propias columnas ya construidas, funcionando como un puente provisional que traslada cada pieza de hormigón desde el extremo firme hasta su posición final de anclaje, reduciendo a cero la dependencia de barcazas o grúas flotantes en el canal del río.

La consolidación de estas fases estructurales renueva las expectativas de los sectores productivos, comerciales y de los miles de vecinos de ambas orillas que diariamente padecen el colapso del histórico puente carretero. A partir de julio, la fisonomía del río cambiará a pasos acelerados con el movimiento de una maquinaria que marca el pulso de la ingeniería moderna en la provincia.

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