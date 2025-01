Ola delictiva en barrio Sur: reclamo de vecinos y preocupación por robos violentos y vandalismo

LEER MÁS: Barrio Sur: tras la ola de robos violentos de los últimos días funcionarios de Seguridad se reunirán con vecinos

Propuestas de vecinos

Dentro de las propuestas que deslizaron algunos vecinos del barrio que dialogaron con UNO Santa Fe está el hecho de identificar que normalmente los ataques provienen de la zona oeste, para lo que los vecinos proponen "disponer puestos de intercepción sobre calle Doctor Zavalla para dar con los delincuentes". "Si nos roban con una moto para cuando la Policía en la comisaría nos toma los datos ya el delincuente se escapó", agregaron.

inseguridad barrio sur.jpg

Consultados sobre un posible pedido de mayor patrullaje en la zona, los vecinos coincidieron en que "el patrullaje puede ser contraproducente con móviles que tengan las luces prendidas anunciando que llegan y dejando en evidencia que si pasaron hay una buena ventana de tiempo que no van a pasar de nuevo y es aprovechado por los delincuentes".

Sobre esto, deslizaron la posibilidad de "que haya autos de civil patrullando para que puedan tener la apreciación correcta lo que está pasando en el barrio en ese momento".

El encuentro entre vecinos y funcionarios de la cartera de Seguridad provincial será este martes 28 de enero a las 18 horas en la sede de la vecinal ubicada en Dr. Zavalla al 1716. Está previsto que además participen referentes de la Unidad Regional I (URI) de Policía.

Cinco robos en cinco noches seguidas en una escuela

Como casos testigos cercanos en el tiempo se encuentran algunos como el grave hecho de una mujer maniatada dentro de su vivienda por delincuentes que desvalijaron su casa, a la par de la vandalización y robo de la escuela.

la escuela secundaria Nº 3148 “1º de Mayo”, ubicada en San Jerónimo al 1300, a menos de 100 metros de la Casa de Gobierno y a 150 metros del Ministerio de Educación, sufrió hechos de robo y vandalismo durante cinco noches consecutivas.

Robos escuela 1 de mayo.jpg

Los ladrones aprovecharon el receso escolar, y además provocaron grandes destrozos, se llevaron los ventiladores industriales y además dejaron sin energía eléctrica el establecimiento educativo tras romper todos los cables y las cajas de luz.

Por si todo esto fuera poco, los directivos de la escuela hallaron un escenario desagradable e indignante: los delincuentes defecaron en el comedor y orinaron bolsas con juguetes para los niños y niñas del jardín.

Tras los cinco hechos delictivos consecutivos y la falta de respuestas, las autoridades de la escuela pidieron "auxilio" y "ayuda urgente". Valeria Roskopf, directora del establecimiento educativo, no escondió su malestar y preocupación: “Todo quedó a oscuras y tenemos miedo de que vuelvan. Estamos re contra vulnerados en un sector muy céntrico. No sabemos cómo volver a empezar”.

Mujer maniatada en su casa

El otro caso grave mencionado fue el de una joven vivió un terrorífico episodio de inseguridad en barrio Sur. Cuidaba la casa de sus padres, ubicada en la calle Francia al 1.700, cuando fue sorprendida mientras dormía dentro de la pieza por tres delincuentes que la maniataron y amordazaron.

La víctima del hecho, Paula, narró detalles del dramático momento que le tocó vivir: “La verdad que fue una situación horrible, yo no escuché nada y me despierto con tres chicos, porque eran jóvenes, uno encima mío atándome, los otros con una cuchilla y el otro lado, despertándome y gritándome ‘la plata, la plata, la plata".

Robo barrio sur

Hasta el momento, la forma en la que los delincuentes ingresaron al hogar que Paula estaba cuidando no tiene explicación: “No sólo que había cerrado bien toda mi casa, sino que, como me da miedo estar sola, me había encerrado en la pieza mis viejos que tiene llave, estaba encerrada con llave en la pieza”.

Si bien, la joven damnificada sospecha que los ladrones pudieron haber abierto la puerta de la habitación con un alambre, debido a que la llave estaba puesta, no tiene respuestas sobre cómo entraron a la casa sin forzar la puerta y sin hacer ningún ruido. En ese sentido, detalló: “Yo cambié todas las cerraduras por seguridad, pero estaba todo bien así que todavía no sé cómo hicieron”.

Paula expresó su peor temor con tres delincuentes dentro de la pieza, dada la preocupante escena con la que se encontró al despertar: “Apenas pude hablar, lo primero que les dije fue que por favor no me hagan nada, que se lleven todo lo que quieran, pero que no me lastimen". Y continuó: "Ellos me respondieron que me quede tranquila, que eran ladrones y no otra cosa”.

Así es que la mujer supo que lo mejor era cooperar con la situación. Sin embargo, explicó que no era de mucha ayuda para los ladrones, debido a que en la casa no había dinero y, como hace cinco años no vive allí, tampoco conocía los pormenores del día a día. Por ejemplo, detalló, le preguntaron por la combinación de un maletín, pero no la conocía.