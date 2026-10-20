Sauce Viejo: cayó un hombre investigado por un asalto cometido en Santo Tomé en 2021

El allanamiento se realizó en las últimas horas en una vivienda de la ciudad de Sauce Viejo, donde fue aprehendido un hombre de 41 años, identificado por sus iniciales como L. I. I. El procedimiento se concretó en el marco de una investigación por un asalto ocurrido el 6 de septiembre de 2021 en una vivienda ubicada en calle Salta al 2500, en la ciudad de Santo Tomé.

Este lunes, efectivos de la Unidad de Capturas (UCAP) de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a L. I. I., de 41 años, durante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Malvinas Argentinas al 5000, en Sauce Viejo . El hombre tenía un pedido de captura activo, dispuesto por un fiscal de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y era señalado como uno de los presuntos responsables del hecho investigado.

Tras realizar distintas tareas de investigación, los agentes lograron establecer el domicilio donde se encontraría y coordinaron el procedimiento para concretar la medida judicial.

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El robo de 2021

La causa se remonta al 6 de septiembre de 2021, cuando tres hombres habrían ingresado a una vivienda ubicada en calle Salta al 2500, en la ciudad de Santo Tomé. Según la investigación, los sospechosos habrían reducido y amenazado a un hombre para robarle dinero en efectivo en pesos y dólares, alhajas y otros efectos personales.

El hecho fue calificado como robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda.

Atribución delictiva

La novedad del procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que informó lo ocurrido al fiscal interviniente de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial dispuso que el hombre continuara privado de su libertad, fuera examinado por Medicina Legal, identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La causa fue calificada provisoriamente como robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda.