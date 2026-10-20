Uno Santa Fe | Policiales | Sauce Viejo

Sauce Viejo: cayó un hombre investigado por un asalto cometido en Santo Tomé en 2021

El allanamiento se realizó en las últimas horas en una vivienda de la ciudad de Sauce Viejo, donde fue aprehendido un hombre de 41 años, identificado por sus iniciales como L. I. I. El procedimiento se concretó en el marco de una investigación por un asalto ocurrido el 6 de septiembre de 2021 en una vivienda ubicada en calle Salta al 2500, en la ciudad de Santo Tomé.

Juan Trento

Por Juan Trento

20 de octubre 2026 · 18:54hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Allanamiento en Sauce Viejo. Aprehendieron a un hombre de 41 años investigado por un robo agravado en Santo Tomé ocurrido en 2021.

  • Allanamiento en Sauce Viejo. Aprehendieron a un hombre de 41 años investigado por un robo agravado en Santo Tomé ocurrido en 2021.

Este lunes, efectivos de la Unidad de Capturas (UCAP) de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a L. I. I., de 41 años, durante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Malvinas Argentinas al 5000, en Sauce Viejo. El hombre tenía un pedido de captura activo, dispuesto por un fiscal de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y era señalado como uno de los presuntos responsables del hecho investigado.

Tras realizar distintas tareas de investigación, los agentes lograron establecer el domicilio donde se encontraría y coordinaron el procedimiento para concretar la medida judicial.

LEER MÁS: Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

El robo de 2021

La causa se remonta al 6 de septiembre de 2021, cuando tres hombres habrían ingresado a una vivienda ubicada en calle Salta al 2500, en la ciudad de Santo Tomé. Según la investigación, los sospechosos habrían reducido y amenazado a un hombre para robarle dinero en efectivo en pesos y dólares, alhajas y otros efectos personales.

El hecho fue calificado como robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda.

Atribución delictiva

La novedad del procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que informó lo ocurrido al fiscal interviniente de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial dispuso que el hombre continuara privado de su libertad, fuera examinado por Medicina Legal, identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La causa fue calificada provisoriamente como robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda.

Sauce Viejo Santo Tomé hombre robo
Noticias relacionadas
Tentativa de hurto en la Terminal: una mujer fue atrapada con una tapa de inodoro que había sustraído

Tentativa de hurto en la Terminal: una mujer fue atrapada con una tapa de inodoro que había sustraído

Noche de tiros y tensión en barrio San Lorenzo: cinco jóvenes fueron aprehendidos con una pistola y balas

Noche de tiros y tensión en barrio San Lorenzo: cinco jóvenes fueron aprehendidos con una pistola y balas

guerra de bandas en bº adelina centro de santo tome: siete detenidos tras una feroz balacera en la misma cuadra atacada dias atras

Guerra de bandas en Bº Adelina Centro de Santo Tomé: siete detenidos tras una feroz balacera en la misma cuadra atacada días atrás

La víctima, oriunda de Rafaela, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer. Foto: archivo UNO Santa Fe.

Una mujer de Rafaela denunció que fue asaltada y abusada sexualmente tras aceptar viajar en moto en la ruta 34

Lo último

Terror en Santo Tomé: asaltaron a un remisero de 69 años y manejó varias cuadras con el ladrón colgado del cuello

Terror en Santo Tomé: asaltaron a un remisero de 69 años y manejó varias cuadras con el ladrón colgado del cuello

El Instituto Nacional del Agua advirtió que el Paraná seguirá subiendo en Santa Fe y se aproximaría al nivel de alerta a principios de noviembre

El Instituto Nacional del Agua advirtió que el Paraná seguirá subiendo en Santa Fe y se aproximaría al nivel de alerta a principios de noviembre

Peligro total en una estación de servicio: el gremio relacionó los incidentes con cuidacoches y pidió más seguridad para los playeros

Peligro total en una estación de servicio: el gremio relacionó los incidentes con cuidacoches y pidió más seguridad para los playeros

Último Momento
Terror en Santo Tomé: asaltaron a un remisero de 69 años y manejó varias cuadras con el ladrón colgado del cuello

Terror en Santo Tomé: asaltaron a un remisero de 69 años y manejó varias cuadras con el ladrón colgado del cuello

El Instituto Nacional del Agua advirtió que el Paraná seguirá subiendo en Santa Fe y se aproximaría al nivel de alerta a principios de noviembre

El Instituto Nacional del Agua advirtió que el Paraná seguirá subiendo en Santa Fe y se aproximaría al nivel de alerta a principios de noviembre

Peligro total en una estación de servicio: el gremio relacionó los incidentes con cuidacoches y pidió más seguridad para los playeros

Peligro total en una estación de servicio: el gremio relacionó los incidentes con cuidacoches y pidió más seguridad para los playeros

Colón conoce al árbitro del partido decisivo ante Ciudad de Bolívar

Colón conoce al árbitro del partido decisivo ante Ciudad de Bolívar

Unión tiene árbitro para el duelo vital ante Estudiantes en el 15 de Abril

Unión tiene árbitro para el duelo vital ante Estudiantes en el 15 de Abril

Ovación
El otro aspecto relevante que recuperó Unión en la igualdad contra Riestra

El otro aspecto relevante que recuperó Unión en la igualdad contra Riestra

Colón conoce al árbitro del partido decisivo ante Ciudad de Bolívar

Colón conoce al árbitro del partido decisivo ante Ciudad de Bolívar

Unión tiene árbitro para el duelo vital ante Estudiantes en el 15 de Abril

Unión tiene árbitro para el duelo vital ante Estudiantes en el 15 de Abril

Unión arrancó el plan para blindar al capitán Cristian Tarragona

Unión arrancó el plan para blindar al capitán Cristian Tarragona

Unión sigue a un goleador de la Primera Nacional para reforzar el ataque

Unión sigue a un goleador de la Primera Nacional para reforzar el ataque

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre