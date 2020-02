Omar Perotti sobre el accionar policial : "Va a haber muchos coletazos"

Esta mañana, durante el primer turno de entrega de la Tarjeta AlimentAR en La Redonda el gobernador Omar Perotti habló sobre las marchas en pedido de seguridad que se realizaron en toda la provincia y evaluó la situación luego del triple crimen en Empalme Graneros esta madrugada y otros casos de violencia similar de las últimas horas. "Lo que se está haciendo es coordinar entre fuerzas federales, provinciales y en las locales con mesas de trabajo. Allí va surgiendo mucha información. En primer lugar con los esfuerzos que la comunidad, a través de sus instituciones o de los mismos municipios han hecho para equiparse, con todo lo que nos falta. "Sin duda lo que nos falta es mucho", dijo a la prensa.

"La expectativa de lo que quisiéramos tener con la realidad que tenemos nos marca una brecha muy grande y un trabajo importante. Falta de formación y falta de preparación, pero no tener coordinadas las acciones entre las esferas del Estado es lo más duro. Esa coordinación seguramente nos va a permitir más confianza, y va a aparecer mucha más información para cortar los distintos vínculos que existían en cada lado", agregó.

En relación a la situación particular de Rosario y las ciudades vecinas, Perotti describió: "Sin duda hay una gran expectativa puesta en los cambios necesarios para poder estructurar una institución policial diferente, para poder trabajar en toda la provincia de manera integral y poder abordar una situación muy compleja. Por eso cuando el gobierno nacional decide firmar un convenio para estar presente y acompañar con las fuerzas federales lo destacamos porque la Argentina no puede tener en sus territorios focos tan importantes de conflictividad a partir de delitos tan vinculados al narcotráfico que nos generen estas situaciones. Allí es donde esa coordinación tiene que dar resultados, y es una decisión firme y tomada en todo el territorio provincial".

Al ser consultado sobre el desempeño del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, Perotti defendió: "Tenemos un desafío muy grande en la provincia de Santa Fe. El abordaje de seguridad no depende de un ministro solamente, también empieza por aquí –en referencia a la entrega de la tarjeta AlimentAR. Para tratar de conseguir una ciudad, una región y una provincia mucho más equitativa en su funcionamiento. Cuando tenemos hambre es difícil pensar en cuestiones de convivencia. Cuando no resguardamos el trabajo, es difícil que una sociedad encuentre y canalice allí sus esfuerzos. Cuando no cuidamos a los que producen, a los que trabajan, se tensa la sociedad. Es difícil armar una policía nueva y diferente como nos merecemos los santafesinos, no se hace de la noche a la mañana. Lo que sí hay es una firme decisión y va a haber muchos coletazos pero la firmeza está clara en ese camino.Tenemos que forjar una institución policial nueva, diferente, moderna, comprometida con la sociedad y alejada totalmente del delito".

Sobre el recrudecimiento de la violencia durante los últimos meses, el gobernador evaluó: "No se va a ocultar ni una sola circunstancia porque hay que tomar la dimensión que significa y las modalidades que tienen ciertas figuras y sectores para dirimir sus situaciones o disputar territorios. Hay un proceso en marcha de nuevas instituciones funcionando. Los resultados estoy seguro que van a ir dándose, no va a ser de la noche a la mañana. Estamos convencidos de que este es el camino para dejar una institución policial mejor, y una sociedad que vaya cediendo en sus hechos de violencia y vaya ganando en convivencia". Al mismo tiempo reconoció sobre la policía: "Estamos muy mal de equipamiento".

Paz y orden

La semana pasada se realizaron marchas en pedido de seguridad en ciudades y comunas de toda la provincia. En los distintos documentos que se leyeron en los actos, se solicitó "paz y orden", en una clara referencia al eslogan utilizado por Perotti en su campaña para ganar la gobernación durante 2019. Sobre este punto, el gobernador expresó: "Toda expresión de la ciudadanía siempre va a ser escuchada y respetada. Las distintas expresiones son siempre positivas. Nunca he tomado mal una protesta o una marcha, en ninguna etapa de la vida, porque cada uno tiene su verdad y tiene derecho a expresarlo. Lo que sí creo que es fundamental es que hay una toma de conciencia de una sociedad que está harta de muchos años de que se haya agravado tanto y nos haya llevado tan lejos. Esa instancia de reclamo es un control social que se necesita permanentemente, me parece que es central. Y la búsqueda de consensos para tener una institución policial diferente se hace necesaria, que la sociedad perciba que los tres poderes del Estado están trabajando para que no haya impunidad en la provincia".

"Hay un hartazgo real de la sociedad, que no empezó ayer. Sin duda es un proceso que viene deteriorándose durante años y años. Es una etapa inicial de emergencia que hemos definido claramente. A esa emergencia vendrá seguramente una etapa de transformación, luego de consolidación de un cambio", apuntó.

Legislatura

El Gobierno de Santa Fe busca aprobar la ley de estado de necesidad que ingresó al Senado hace 12 días y que el jueves fue girada a seis comisiones para su análisis. El objetivo, según el oficialismo, es resolver la situación económica y financiera de la provincia para poder desarrollar políticas públicas en las diversas áreas del gobierno. Allí, además propone una reforma estructural de la seguridad.

En relación al giro que tuvo el proyecto a tantas comisiones, Perotti se mostró esperanzado: "Sí, cada comisión va a mirar en detalle y me parece que eso es bueno. La mayoría conoce los lineamientos generales porque los hemos venido conversando durante todo febrero. Que cada comisión pueda ver en detalle el proyecto y pueda generarse en el ámbito legislativo el mayor nivel de diálogo me parece atinado y prudente. Ojalá se enriquezca el paso por comisiones, y que dé una buena herramienta, no al gobierno provincial, sino a todos los santafesinos que lo necesitan".

"Para los que tienen la expectativa en su Tarjeta de Ciudadanía, del boleto educativo, el que quiere que los insumos de salud estén, para abordar los centros de evacuados y que esas personas puedan tener la asistencia para volver a sus casas. Si el Estado no tiene las herramientas para recomponerse en una situación de emergencia, sin duda que los santafesinos la vamos a pasar mal", indicó el gobernador.

Por último, concluyó: "Deseo que estos tiempos legislativos hagan reflexionar a todos sobre cuál es la realidad. Tenemos a un país en emergencia. En nuestra provincia, las dos grandes ciudades y más de cien y tantas comunas y otras ciudades en la provincia. No es una cuestión caprichosa, es una realidad. Seguramente a todos nos gustaría estar en un momento distinto, lo que no puedo hacer es negarlo. Sí, depende del legislativo, por eso lo hemos solicitado. Nadie disfruta de extender los cronogramas de pago, de tener los tiempos acotados para poder cumplir con proveedores. Asumimos con más de seis meses de demoras de pagos a contratistas o a proveedores.

"De esto se puede salir. Se puede salir lento, duro, doloroso o se puede salir de una forma más acordada, pudiendo tener elementos para renegociar con contratistas y proveedores y retomar un ritmo de obras que a su vez garantice la posibilidad de empleos. El sentido común indica que tenemos que ir en esta dirección. El santafesino está esperando de su dirigencia madurez para poder abordar estos temas de la mejor manera".