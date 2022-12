Omar Perotti sobre el ataque a Televisión Litoral: "Que haya detenidos es señal de que no hay impunidad"

Omar Perotti balazos Televisión Litoral.jpg

Este jueves, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8. el titular del Ejecutivo provincial mostró su "rechazo y repudio" a cualquier intento intimidatorio contra los medios de comunicación. Y luego destacó de que se hubieran producido dos detenciones.

Posteriormente, destacó: "No existe control social si no hay expresiones, no se pueden generar anticuerpos en la comunidad si no existen expresiones que alerten, que prevengan, denuncien y esclarezcan. Cuando se busca que no se hable de estas cosas el más favorecido es el delito, que necesita del silencio".

El gobernador aclaró luego que el móvil que estaba apostado en el frente de TV cumplió correctamente con sus funciones: "Siempre en un operativo se determina cómo actuó cada uno. Pero cuando hay una custodia definida en el lugar no es esa vigilancia la que tenga que iniciar una persecución y dejar liberado el lugar que estaba custodiando para que quede desprotegido. No son esos policías quienes tienen que hacer el seguimiento. Se dan los alertas para que el vehículo más cercano haga la persecución".

•LEER MÁS: Gustavo Scaglione: "Si el balazo hubiera sido 20 cm para otro lado estaría hablando de otra cosa"

Consultado sobre cómo se hacía para prevenir y que situaciones como la que vivió TVL no se repliquen a futuro, Perotti explicó: "Hay que tomar dimensión de que lo que se va a enfrentar es lo más duro, pero no hay que ocultarlo".

Seguidamente, el mandatario provincial destacó que "estas bandas han crecido en recursos, tecnología y armamentos. Y desafían, sin duda". En ese sentido recordó que el miércoles "fue un día de detenciones fuertes, de condenas fuertes y anuncios importantes del gobierno provincial para Rosario tratando de acompañar a la ciudadanía para que cada oportunidad que aparezca sea una puerta que se le cierre al delito".

El gobernador aseguró, por otra parte, que estos "desafíos" de las bandas narcocriminales van a seguir existiendo. "Pero que no haya impunidad es una primera señal. Que haya detenidos, que la Fiscalía esté actuando y tratando de ver quiénes son los que ordenan este tipo de acciones son las señales a seguir para ir debilitando una estructura que creció y mucho", evaluó.

Por otra parte, señaló: "No vamos a dejar ni un minuto de reclamar mayor presencia federal". Y dijo que ese pedido "no solo es en lo que respecta a investigaciones y operativos de peso, sino en secuestro importantes de droga, en detenciones". "Pero queremos fortalecer la acción de presencia con la incorporación de 700 nuevos agentes que se sumaron en los últimos tiempos. Es difícil llevar adelante una política de prevención con menos gente", concluyó.