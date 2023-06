Jesús expresó: "Hoy fue un robo diferente, quisieron entrar a la casa de la vecina como pueden ver en las fotos. Le rompieron la reja, cuando sale ella, dispara y según me dijo la mujer fue cerca de la 1 de la madrugada. Luego, esperaron unas horas y cerca de las 3.30 o 3.45 mi hijo sintió ruidos en la sala principal de la institución. Estaba durmiendo en el piso de arriba, bajó la escalera, encontró a uno de los delincuentes dentro de la sala, se trenzaron, largó las cosas que llevaba y disparó". A su vez, contó que por la pelea "quedó sangre en piso" y el delincuente quedó con la "cara desfigurada".

PESCADORES ALTO VERDE INSEGURIDAD (2).jpg

Y agregó: "Me rompió un nuevo portón que hice y reforcé en la institución, reventó una ventana". Indicó que gracias a la luz que había lo pudieron "reconocer nuevamente con nombre y apellido".

"Ahora está detenido, espero que demore más él que mi hijo declarando. Espero que no le pinten los dedos también por pegarle dentro de la sala cuando estaban robando", reveló.

Entre los objetos que intentó robar el delincuente se encontraba una balanza electrónica y una hidrolavadora. Por otro lado, señaló que su hijo está bien.

"La verdad que no me perdonaría si le hubiese pasado algo a mi hijo. Qué seguridad tenemos en nuestro barrio si lo detuvieron hace una semana. Con el robo millonario que nos hicieron en la institución, qué nos queda pensar, que la Policía está con ellos porque no le sacaron nada", expresó en llanto por la difícil situación que pudo terminar en una tragedia.

PESCADORES ALTO VERDE INSEGURIDAD (1).jpg

Debido a la inseguridad, le habían pedido al hijo de Jesús que se instale en la institución con una cama, aunque no debería haber nadie ahí. "Lo puse en riesgo, puse en riesgo la vida de mi hijo. Te da impotencia todo esto", dijo.

Sobre las posibles medidas de seguridad que se pueden tomar, contó: "La verdad que no sabemos qué hacer. Antes de ayer tuvimos una reunión en nuestra sede de la red de instituciones en Alto Verde porque estamos todo pasando por la misma, la inseguridad. Sabemos quiénes son los chorros, sabemos quiénes son los que venden droga. Pero nadie hace nada, nos roban y cambian eso por droga. Hace un mes atrás nos sacaron herramientas de pesca, parece que es el aniversario de los chorros".

