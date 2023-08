Para ganarle a la inflación, qué conviene comprar ahora en las verdulerías de Santa Fe 

Sobre la reducción del 20% en los precios de frutas y verduras en el Mercado Central de Buenos Aires, explicó: "Los precios se forman en función del abastecimiento. No conozco; salvo honrosísimas excepciones como fue el caso de la banana a fin de año, donde se achicó el tiempo de pago de las exportaciones; no es muy común y no veo que en el interior de la Argentina tengamos estamos referencias en las bajas. Más cuando tenés un abanico muy grande en cada producto por la calidad".

supermercado productos frutas verduras precios.jpg

Respecto a las frutas y verduras que conviene comprar en mercado en estos momentos, reveló: "Todo lo que es verdura de la zona está muy barato, muy acomodado. Hoy, que no estamos en una temporada propia de zapallitos, están baratos, como las berenjenas. Hay buenas verduras de hoja como chaucha, brócoli, coliflor. Y lo que no es tan cercano también, con alguna calidad superior. También podés conseguir manzanas, peras, frutillas, las primeras están y arrancan en $1.000 el kg y si es calidad premium la vas a pagar más caro. Vas a encontrar alguna variedad de banana que estén un poco más baratas, la ecuatoriana que es la que por imagen casi todo el mundo quiere consumir cuesta un poco más, ya que una caja de estas debe estar rondando los $9.500 o $10.000. El pimiento rojo también y el verde está a la mitad de precio".

Otrino también brindó una serie de consejos al momento de ir a comprar: "Ir a la verdulería, la de cercanía, porque es el verdulero el que te dice qué está más acomodado, cómo están las frutas y verduras. Y no generar desperdicio en la heladera, o sea que, si son dos o tres por ahí un kilo de manzanas, un kilo bananas o dos kilos de tomate sobran y vas a terminar tirandolos. Hacer una compra semanal aproximadamente".

banana veduras verdileria.jpg

"La devaluación tiene impacto en los productos importados. Los productores extranjeros, como los exportadores de ecuador con su banana, vienen por Chile y de ahí vienen en camión a la Argentina, llegan verdes, tienen todo un proceso, y tuvo una pequeña variación en función del dólar. La semana pasada la bolsa de la mejor papa tocó los $7.000 y hoy hay entre $6.000 y $6.500, podemos decir que bajó un poco, está en un valor que empieza a tener una tendencia a la baja. Esto no solo porque todavía el producto no se termina de normalizar en el abastecimiento, sino porque la demanda tiene una atracción del precio, si no compras el producto no se puede almacenar, se va a pudrir; entonces si no tracciona la demanda los productos tienen que salir y venderse", manifestó el referente del sector.

